Правительство Приморья разъяснило, как часто должна проводиться дезинфекция и уборка в подъездах

Оперативный штаб по предупреждению коронавируса утвердил график санобработки подъездов в Приморье. Специалисты ведомства передали всю соответствующую информацию в управляющие компании региона. Однако не все ответственные за санитарию и уборку инстанции, оказались готовы. Местные власти выступили с официальным разъяснением о дополнительной уборке и дезинфекции мест общего пользования в домах.

По словам руководителя государственной жилищной инспекции Приморья Евгения Баршая, в крае более 62000 подъездов. При этом санитарная обработка в них должна проводиться регулярно.

Правительство Приморского края утвердило следующий график:

– влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, мытье пола кабины лифта должно проводиться пять раз в неделю;

– влажная протирка с применением дезинфицирующих средств стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта, домофонов, дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подоконников, почтовых ящиков и других контактных поверхностей на лестничных площадках и маршах нижних двух этажей также проводится пять раз в неделю;

– влажное подметание и мытье с применением дезинфицирующих средств лестничных площадок и маршей выше второго этажа осуществляется не реже 2 раз в неделю;

– профилактическая дезинфекция мест общего пользования и придворовой территории, в том числе, детских, спортивных площадок, скамеек с применением специализированного оборудования – не реже 1 раза в неделю.

Управляющие компании должны организовать дезинфекциюФото: primorsky.ru

Глава жилищной инспекции Приморья отметил, что обслуживающие организации могут убирать подъезды силами своих работников или нанимать специальные предприятия. При этом управляющие компании не имеют права собирать дополнительные деньги с жильцов, если только собственники квартир сами не примут подобное решение на собрании.

Естественно, что проведение дополнительной обработки требует больше сил и средств. Однако, как оказалось, некоторые компании не то, что дезинфекцию не проводят, но и обычную уборку. В редакцию поступил целый ряд жалоб на УК «Ленинского района». Здесь несколько месяцев назад начались кадровые перестановки, сменился собственник, из-за задержек зарплат уволились некоторые дворники и уборщицы.

– С января в нашем подъезде вообще не убираются. И речь не идет о какой-то генеральной уборке, а об элементарном подметании. Пылища стоит столбом. Жильцы своими силами подметают возле квартир, но этого не достаточно. При этом плата за коммунальные услуги приходит внушительная. Звонили неоднократно в компанию и ответственному за санитарию работнику. Единственное, чего удалось добиться, на этой неделе после очередного скандала нам помыли лифт и лестницу – впервые за долгое время. А еще заверили, что в графике на генеральную уборку мы стоим на 20 апреля. А до этого, мол, задыхайтесь дальше. Отличные методы борьбы с распространением заболеваний, – поделилась жительница дома №104 на проспекте Красного Знамени.

Жители дома исправно платят за его обслуживаниеФото: Милана СОКОЛ

О похожей ситуации «КП-Владивосток» рассказала и горожанка, проживающая в доме №16 на Шкипера Гека, который также обслуживает УК «Ленинского района».

– Дезинфекция? Да у нас даже не подметают. Во дворе порядок наводят, а вот в подъездах – беда. Уже писали претензии непосредственно на имя генерального директора, ждем ответной реакции, – констатировала возмущенная местная жительница.

Стоит отметить, что при звонке, в управляющей компании заверили, что все идет по плану и никакие нормы не нарушаются. К слову, в редакцию поступили жалобы и на другие УК, обслуживающие дома в разных районах Владивостока.

В Правительстве Приморского края разъяснили, за выполнением утвержденного графика следят сотрудники жилинспекции и муниципалитетов.

– Эти услуги компании оказывают в рамках действующих договоров с жителями, пусть не с такой периодичностью, как ранее. Сейчас рассматривается вопрос о помощи управляющим организациям для эффективной работы по санобработке подъездов, – уточнил Евгений Баршай.

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