Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 11 апреля 2020: в стационаре остаются 2 детей и 14 взрослых

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во Владивостоке на 11 апреля 2020 года составило 20. Стоит отметить, что за прошедшие сутки больных в списке не прибавилось. И это не может не радовать. Из неприятных новостей – среди пациентов инфекционного госпиталя впервые оказались двое детей. Как утверждают медики, COVID-19 передался маленьким жителям края от родителей. Помимо этого в регионе отмечается всплеск пневмонии.

В больничных стенах сейчас проходят лечение 14 взрослых и двое детей. Повторное тестирование всех приморцев, находящихся в статусе «подозрительный», проводилось в новосибирской лаборатории «Вектор». Туда же будут оправлены дополнительные анализы перед непосредственной выпиской пациентов. На сегодняшний день победить болезнь удалось двоим пациентам, еще два человека скончались от опасной инфекции.

Стоит отметить, что помимо коронавирусной инфекции в регионе отмечается и рост заболевания пневмонией. По информации министерства здравоохранения Приморского края, заболевание встречается в бактериальной и вирусной форме. В среднем в день фиксируется около 20 обращений. Больных размещают во Владивостокской клинической больнице №1, а также в пульмонологическом отделении краевой клинической больницы №1.

Для больных коронавирусной инфекцией в Приморье планируется развернуть 1000 дополнительных коек. Временные госпитали появятся в Уссурийске, Находке и Владивостоке.

За прошедшие судки в России зарегистрировано 1786 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в стране составило 11917 человек.

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