2020-04-10T16:02:38+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 11 апреля 2020: в стационаре остаются 2 детей и 14 взрослых

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 11 апреля 2020, самые важные события
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Помимо коронавирусной инфекции в Приморье прирост больных пневмониейПомимо коронавирусной инфекции в Приморье прирост больных пневмониейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во Владивостоке на 11 апреля 2020 года составило 20. Стоит отметить, что за прошедшие сутки больных в списке не прибавилось. И это не может не радовать. Из неприятных новостей – среди пациентов инфекционного госпиталя впервые оказались двое детей. Как утверждают медики, COVID-19 передался маленьким жителям края от родителей. Помимо этого в регионе отмечается всплеск пневмонии.

В больничных стенах сейчас проходят лечение 14 взрослых и двое детей. Повторное тестирование всех приморцев, находящихся в статусе «подозрительный», проводилось в новосибирской лаборатории «Вектор». Туда же будут оправлены дополнительные анализы перед непосредственной выпиской пациентов. На сегодняшний день победить болезнь удалось двоим пациентам, еще два человека скончались от опасной инфекции.

Стоит отметить, что помимо коронавирусной инфекции в регионе отмечается и рост заболевания пневмонией. По информации министерства здравоохранения Приморского края, заболевание встречается в бактериальной и вирусной форме. В среднем в день фиксируется около 20 обращений. Больных размещают во Владивостокской клинической больнице №1, а также в пульмонологическом отделении краевой клинической больницы №1.

Для больных коронавирусной инфекцией в Приморье планируется развернуть 1000 дополнительных коек. Временные госпитали появятся в Уссурийске, Находке и Владивостоке.

За прошедшие судки в России зарегистрировано 1786 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в стране составило 11917 человек.

ПО ТЕМЕ:

Впервые в Приморье коронавирусом заболели дети – они заразились от родителей

За сутки заболевание зарегистрировали еще у пяти жителей региона (читать дальше...)

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 10 апреля 2020: родители заразили Covid-19 детей

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 10 апреля 2020: в регионе зарегистрировали 20 случаев заболевания (подробнее…)

«На войне как на войне». Временные госпитали на базе медстационаров разворачивают в Приморье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почти 1000 дополнительных коек для больных COVID-19 появятся до конца апреля в регионе (подробнее...)

Коронавирус во Владивостоке: вторым скончавшимся от Covid-19 был сотрудник завода «Прогресс»

Информация о том, что накануне от коронавируса умер еще один работник предприятия, оказалась недостоверной (подробнее…)

Еще одна жительница Приморья, зараженная коронавирусом, выздоровела

Теперь в регионе два пациента, которым удалось победить заболевание (подробнее..)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Когда эвакуируют приморцев, застрявших в Южной Корее - расписание
Стало известно, сколько граждан Китая успели проехать через Приморье за последние 20 дней
В СИЗО-1 Владивостока из-за коронавируса приостановлены длительные и краткосрочные свидания
В столице Приморья украли 10 тысяч масок
Еще один мост не устоял в Приморье
Полтора года понадобилось, чтобы восстановить надземный переход во Владивостоке
На благо общества: заключенные в Приморье сшили около 40000 защитных масок
В АО «Восточный Порт» запущены в эксплуатацию две новейшие пылеулавливающие установки
Приморский Роспотребнадзор рассказал про мошенников, продающих бесплатные брошюры о коронавирусе
Через Владивосток в Китай проехало минимум 155 инфицированных коронавирусом китайцев
Охота в Приморье запрещена полностью до конца апреля
В массовом ДТП во Владивостоке пострадали трое, один участник вылетел из авто на обочину
«Центр «Тигр» приютил четвертого медвежонка-сироту
Три погранперехода между Россией и Китаем вновь начали свою работу в Приморье
Группа «Ария» представляет уникальный юбилейный концерт в рамках проекта Сбербанка и Okko «Шоу ON!»
Причиной прекращения грузоперевозок через погранпереходы в Приморье, возможно, стал приморский дальнобойщик
Автомойки Владивостока начали войну с коронавирусом
53 миллиона 600 тысяч рублей готов выложить Владивосток на ремонт дорог парка Мингородка
Два рейса из Южно-Сахалинска во Владивосток отменены
Шесть с лишним десятков междугородних автобусных рейсов из Владивостока отменены
Ростелекомовский Wink увеличил количество бесплатного видео в два раза
Весна постепенно возвращается в Приморье, утверждает Примпогода
Раскручивание гаек: в Приморье максимально смягчили режим самоизоляции
«На войне как на войне». Временные госпитали на базе медстационаров разворачивают в Приморье
Сервисы Сбербанка помогут совершать платежи, не выходя из дома
Мамочка недоглядела: жительница Приморья отправится под суд за смерть двоих детей