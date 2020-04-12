2020-04-12T07:57:17+03:00
Общество

Ракету нового поколения «Союз-5» планируют запустить в Приморье

Сейчас плавучий космодром «Морской старт» находится в Славянки
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Плавучий космодром "Морской старт". Фото: сайт s7space.ru/launch-seaПлавучий космодром "Морской старт". Фото: сайт s7space.ru/launch-sea
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Роскосмос планирует запустить ракету нового поколения «Союз-5» с плавучего космодрома «Морской старт». Сейчас он пришвартован на Славянском судоремонтном заводе. Об этом жителям Приморского края сообщил глава региона Олег Кожемяко.

«Мы гордимся тем, что наша страна стала первой в покорении космоса и положила начало новой эпохи в развитии человечества. Сегодня космические технологии применяются не только в масштабных проектах освоения Вселенной, но и в самых разных сферах повседневной жизни – от навигационных систем до бытовых приборов. Свой вклад в развитие космической отрасли вносит и наш край, - написано в поздравлении губернатора. - Приморский край стал местом базирования плавучего космодрома «Морской старт», с которого Роскосмос планирует запустить ракету нового поколения «Союз-5».

Олег Кожемяко также выразил уверенность, что Приморье и в дальнейшем будет активно участвовать в развитии космической индустрии страны и способствовать лидерству России в освоении космического пространства.

«Морской старт» - это плавучий космодром, который предназначен для запуска ракет модификации «Зенит-3SL». Проект был создан в 1995 году.

В Приморский край космодром прибыл в марте и был пришвартован на Славянском судоремонтном заводе.

Вчера, 11 апреля, стало известно, что Роскосмос рассматривает возможность участия в возобновлении пусков с плавучего космодрома «Морской старт» с 2024 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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