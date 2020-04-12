2020-04-12T12:36:12+03:00
Общество

129 дальневосточников, застрявших в Корее, доставили из Сеула во Владивосток

Всем гражданам придется провести 14 дней на карантине
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Жителей из других регионов разместят в обсерваторах. Фото: пресс-служба правительства Приморского краяЖителей из других регионов разместят в обсерваторах. Фото: пресс-служба правительства Приморского края
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Авиакомпания «Аврора» вывезла из Сеула во Владивосток 129 граждан РФ. Среди них было 32 приморца. Всем прибывшим из-за границы предстоит провести 14 дней на карантине, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Те граждане, кто проживает на территории Приморского края, проведут две неделе дома, соблюдая режим самоизоляции, жителей других регионов поместят в обсерваторы.

«Безусловно, все жители края, как и предписано постановлением Правительства, будут направлены на самоизоляцию, домашний карантин, в течение 14 дней. Все это время к ним станут приходить представители наших медицинских учреждений, чтобы следить за здоровьем, а также сотрудники правопорядка, чтобы проверять, где они находятся. Остальных пассажиров направят в обсерваторы, где они также будут находиться под присмотром медицинского персонала», – подчеркнул зампред правительства Приморского края Константин Шестаков.

Он также отметил, что в ближайшее время планируется провести эвакуацию граждан РФ из Таиланда и Японии.

Ранее сообщалось, что более 200 россиян застряли в аэропорту Сеула и не могут вернуться домой. Из-за пандемии коронавируса с 27 марта авиасообщение России с другими странами закрыто, поэтому туристы вынуждены были жить в аэропорту Инчхон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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