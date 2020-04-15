2020-04-15T12:04:00+03:00
Общество

Губернатор Приморья призвал не ходить в церковь на Пасху: Можем помолиться дома, не подвергая риску ни себя, ни других

По словам Олег Кожемяко, решение о временном приостановлении посещения храмов – вынужденная и необходимая мера [аудио]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Губернатор обращает внимание на то, что посещение храмов на Пасху увеличивает риск заражения.Губернатор обращает внимание на то, что посещение храмов на Пасху увеличивает риск заражения.Фото: Правительство Приморского края
Изменить размер текста:

14 апреля Оперативный штаб принял решение временно приостановить посещение храмов и прихрамовых территорий. Разумеется, это связано с тем, что грядет один из важнейших для православных верующих праздник – Пасха. Это значит, что концентрация людей в церквях будет опасна велика.

Губернатор Приморья в очередной раз обратился к местным жителям, разъяснив, в связи с чем была принята такая кардинальная мера. Олег Кожемяко сразу обозначил, что прекрасно понимает – Пасха – большой и светлый праздник, и многие с нетерпением ждали его, соблюдая пост. Но не стоит забывать о том, что эпидемиологическая ситуация в стране и регионе не такая радужная.

Ходить в церковь и находиться рядом с большим количеством людей – совершенно неоправданный риск. У многих ведь болезнь протекает бессимптомно, поэтому нет никакого гаранта, что рядом с вами не будет стоять человек, зараженный коронавирусом. А ведь для кого-то все может закончиться трагедией, ведь заболевание смертельное. В регионе уже зарегистрировано два летальных исхода.

- Мировая практика подтверждает, что вспышки заболевания порой случались именно после посещения религиозных учреждений, где одновременно собирается много человек. Так, в Брянской области около 80 человек сразу заболели по возвращению из храма, - говорит Олег Кожемяко, губернатор Приморского края. - С Московской синагогой связывают случай, когда заразились сразу и священники, и прихожане. Давайте не будем создавать дополнительную опасность для себя и для других.

Глава региона также сообщил о том, что священнослужители осветят куличи на хлебопекарнях, тогда и не будет надобности никому идти в церковь.

- У каждого верующего в доме есть икона, молитвенники. Значит, мы можем помолиться дома, не подвергая риску ни себя, ни других, - добавил губернатор. - Давайте не будем подвергать риску себя и других. Этот святой праздник не должен обернуться проблемой, которую мы будем потом еще очень долго решать.

В завершении обращения Олег Кожемяко отметил, что возможность посетить храм и побывать на кладбище еще будет. Но не стоит подвергать опасности себя и своих близких во время эпидемии. Лучше совместными усилиями сделать все возможное, чтобы пасхальное воскресенье не стало роковым.

Губернатор Приморья обратился к верующим по поводу самоизоляции

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин добрался до храмов: празднование Пасхи в Приморье ушло в режим «онлайн» из-за эпидемии коронавируса

На местном телеканале покажут прямую трансляцию торжественной литургии из Покровского кафедрального собора (подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За четыре дня приморцев более 100 раз поймали на нарушении режима самоизоляции
Управления администрации Владивостока размножаются делением
Переусердствовал: полицейский ударом дубинки сломал руку жительнице Владивостока
Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» может получить приморское село Полтавка
Приморский депутат похвастался коллекцией пивных крышечек
Во Владивостоке расширили границы инфекционного госпиталя для больных коронавирусом
Составлять протоколы на тех, кто не самоизолировался, теперь будет полиция и Росгвардия
ГИБДД Приморья отвернется от тех, кто без маски
Уже 339 выявленных случаев заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян
Безработные Приморья могут подработать
Двое в масках и с оружием в продуктовом магазине поселка Трудовое
Три россиянина и иностранец пойдут под суд во Владивостоке за фальшивые деньги
Приморские зеки учат китайский
В Приморье с 18 апреля из-за коронавируса отменяют движение электропоездов
Во Владивостоке в «Сквере ветеранов» по вечерам будет светлее
«Калашников» на «Земле леопарда»: контроль за огнем с воздуха
Полиция Уссурийска обнаружила угнанный автомобиль раньше, чем его хозяин заявил об угоне
Полицейские Приморья рассказали, за что можно получить штраф во время самоизоляции
Приморец отомстил за свою подругу, воткнув отвертку в глаз обидчику
Парня с грустным взглядом разыскивают в Приморье
Погода во Владивостоке и Приморье на 15 апреля 2020 года: сильный ветер, но без осадков
В рубашке родилась: во Владивостоке автокран превратил малолитражку в груду металлолома
Сделать Пасху безопасной: храмы и монастыри Владивостока готовятся к церковному празднику
Часть школ Приморья вернулась к обычному обучению
16 апреля начнется второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников Владивостока
100-летний танк выйдет на Парад Победы во Владивостоке
Приморские школьники отправятся «В сказку – из дома»
Скучаете в самоизоляции — смотрите кино про Приморье
Уже 326 китайцев, проехавших через Владивосток, оказались больны COVID-19