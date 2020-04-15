Губернатор Приморья призвал не ходить в церковь на Пасху: Можем помолиться дома, не подвергая риску ни себя, ни других

14 апреля Оперативный штаб принял решение временно приостановить посещение храмов и прихрамовых территорий. Разумеется, это связано с тем, что грядет один из важнейших для православных верующих праздник – Пасха. Это значит, что концентрация людей в церквях будет опасна велика.

Губернатор Приморья в очередной раз обратился к местным жителям, разъяснив, в связи с чем была принята такая кардинальная мера. Олег Кожемяко сразу обозначил, что прекрасно понимает – Пасха – большой и светлый праздник, и многие с нетерпением ждали его, соблюдая пост. Но не стоит забывать о том, что эпидемиологическая ситуация в стране и регионе не такая радужная.

Ходить в церковь и находиться рядом с большим количеством людей – совершенно неоправданный риск. У многих ведь болезнь протекает бессимптомно, поэтому нет никакого гаранта, что рядом с вами не будет стоять человек, зараженный коронавирусом. А ведь для кого-то все может закончиться трагедией, ведь заболевание смертельное. В регионе уже зарегистрировано два летальных исхода.

- Мировая практика подтверждает, что вспышки заболевания порой случались именно после посещения религиозных учреждений, где одновременно собирается много человек. Так, в Брянской области около 80 человек сразу заболели по возвращению из храма, - говорит Олег Кожемяко, губернатор Приморского края. - С Московской синагогой связывают случай, когда заразились сразу и священники, и прихожане. Давайте не будем создавать дополнительную опасность для себя и для других.

Глава региона также сообщил о том, что священнослужители осветят куличи на хлебопекарнях, тогда и не будет надобности никому идти в церковь.

- У каждого верующего в доме есть икона, молитвенники. Значит, мы можем помолиться дома, не подвергая риску ни себя, ни других, - добавил губернатор. - Давайте не будем подвергать риску себя и других. Этот святой праздник не должен обернуться проблемой, которую мы будем потом еще очень долго решать.

В завершении обращения Олег Кожемяко отметил, что возможность посетить храм и побывать на кладбище еще будет. Но не стоит подвергать опасности себя и своих близких во время эпидемии. Лучше совместными усилиями сделать все возможное, чтобы пасхальное воскресенье не стало роковым.

Губернатор Приморья обратился к верующим по поводу самоизоляции 00:00 00:00

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