Карантин дошел до храмов: празднование Пасхи в Приморье ушло в режим «онлайн» из-за эпидемии коронавируса

Грядет один из самых важных для православных верующих религиозный праздник – Пасха. Многие захотят посетить храмы и церкви, чтобы соблюсти все традиции. Если изначально практически все двери приморских храмов были открыты для горожан на Пасху, то сейчас все изменилось. Власти были вынуждены принять кардинальное решение и временно приостановить посещение людей в здания для богослужения. Об этом сообщил Оперативный штаб Приморья по коронавирусу 14 апреля.

- Краевой телеканал «ОТВ-Прим» покажет прямую трансляцию торжественной литургии, которая состоится в Покровском кафедральном соборе Владивостока с 18 на 19 апреля, - отмечают в штабе.

Напомним, что на территории Приморского края зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Трем пациентам удалось вылечиться, и их уже выписали из больницы, потому что они больше не представляют опасности для населения. К сожалению, двое зараженных скончались. Болезнь развивалась слишком стремительно, спасти их не удалось. Сейчас от коронавируса лечатся 27 человек, двое из них – дети.

Не забывайте, что в регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Горожанам настоятельно рекомендуют не выходить из дома без особой на то необходимости.

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