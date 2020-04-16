2020-04-16T04:26:06+03:00
Общество

«Это жители Артема, Владивостока и Дальнегорска»: в Приморье на 16 апреля еще четверо заболевших коронавирусом

Среди новых заболевших есть ребенок 11 лет
Сергей БАЛАНОВ
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В госпитале во Владивостоке находится 35 пациентов с коронавирусом, трое из них детиВ госпитале во Владивостоке находится 35 пациентов с коронавирусом, трое из них детиФото: Милана СОКОЛ
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Число заболевших коронавирусом на 16 апреля в Приморском крае с начала эпидемии официально достигло 40 человек. По данным оперативного штаба на 10.00, диагноз подтвердился у троих взрослых, среди которых две женщины и один мужчина, а также у одного ребенка, ему 11 лет.

- Это жители Артема, Владивостока и Дальнегорска, – отметили в штабе.

На лечении в инфекционном госпитале во Владивостоке находятся 35 человек, в том числе три ребенка. Состояние у большинства пациентов стабильное и заболевание протекает в легкой или средней форме.

- Есть несколько пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, это люди старшего возраста, чей иммунитет ослаблен пневмонией, а сама болезнь осложнена хроническими заболеваниями, – добавили в госпитале.

Под наблюдением медиков на самоизоляции в Приморье находятся почти 6 тысяч человек. В медучреждениях - около 100 человек, это те, кто контактировал с зараженными. На сегодняшний день только трое выздоровевших. Двое приморцев погибли от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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