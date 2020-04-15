2020-04-15T16:56:00+03:00
Общество

Поселок в Приморье закрыли на карантин из-за зараженных, не усидевших на самоизоляции

Теперь на въезде в населенный пункт будет дежурить сотрудник полиции
Кристина ГРИН
Поделиться:
Такое решение принял Оперативный штаб. Фото: администрация Шкотовского района.Такое решение принял Оперативный штаб. Фото: администрация Шкотовского района.
Изменить размер текста:

Оперативный штаб Шкотовского района 15 апреля принял решение временно ограничить въезд и выезд на территорию поселка Подъяпольское. Населенный пункт закрыли на карантин предварительно до 29 апреля. Причина оказалось вполне себе ожидаемое. Двое местных жителей проигнорировали правила режима самоизоляции. В итоге у них и еще у двух людей из числа их контактных лиц подтвердился диагноз «коронавирус».

Как отмечают в пресс-службе правительства Приморского края, оба заболевших вернулись домой из Московской области в конце марта. В итоге четырех жителей поселка госпитализировали в инфекционный госпиталь, который базируется в краевой клинической больнице №2.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания, специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками местной администрации выяснили, кто еще контактировал с зараженными. Таких оказалось всего 55 человек. У всех были взяты анализы на Covid-19.

Ввести в поселке карантин также было вынужденной мерой, которая поможет сократить риск распространения инфекции. На въезде в населенный пункт теперь будет дежурить сотрудник ДПС.

- Приостанавливается деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся в Подъяпольском, за исключением тех организаций, которые указаны в Указе Президента РФ от 2 апреля 2020 года, - отметили в пресс-службе правительства Приморского края. - Сотрудники семи предприятий могут проехать к месту работы, имея подтверждающую справку от работодателя.

Руководителям предприятий теперь необходимо контролировать, чтобы помещения обрабатывали дезинфицирующими средствами и проветривали каждые 2 часа. Кроме того, все работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Важно. Приостановлено движение пассажирского автотранспорта по маршруту Большой Камень-Подъяпольское и Фокино-Подъяпольское. Кроме того, дежурную группу в детском саду №40 «Маячок» пришлось закрыть. Обучение в школе продолжается в дистанционном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не выходите на улицу»: двух жителей Шкотовского района с симптомами коронавируса госпитализировали во Владивосток

В обоих случаях жители поселка вернулись домой из Московской области [фото, видео]

Новые случаи заражения коронавирусом в Приморье на 15 апреля: двое привезли из-за границы, двое подхватили дома

Таким образом, число заболевших коронавирусом в Приморье увеличилось до 36 человек (читайте также...)

Губернатор Приморья призвал не ходить в церковь на Пасху: Можем помолиться дома, не подвергая риску ни себя, ни других

По словам Олег Кожемяко, решение о временном приостановлении посещения храмов – вынужденная и необходимая мера [аудио]

Карантин добрался до храмов: празднование Пасхи в Приморье ушло в режим «онлайн» из-за эпидемии коронавируса

На местном телеканале покажут прямую трансляцию торжественной литургии из Покровского кафедрального собора (подробности...)

В ТЕМУ

Отменят ли 1 мая 2020 в Приморье: правительство сделало официальное заявление

Власти рассказали, отменят ли демонстрацию на 1 мая 2020 в Приморье (читать дальше...)

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2020 года во Владивостоке: где перекроют дороги

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2020 года во Владивостоке: подготовка начнется уже 17 апреля (подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Макдоналдс поддержит своих сотрудников и направит 60 млн рублей на выплаты особо нуждающимся
В мире уже несколько месяцев хозяйничает пандемия коронавируса. Трудно всем. Большие и малые компании прилагают максимум усилий, чтобы сложившаяся ситуация минимально отразилась на сотрудниках
Новости 24
За четыре дня приморцев более 100 раз поймали на нарушении режима самоизоляции
Управления администрации Владивостока размножаются делением
Переусердствовал: полицейский ударом дубинки сломал руку жительнице Владивостока
Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» может получить приморское село Полтавка
Приморский депутат похвастался коллекцией пивных крышечек
Во Владивостоке расширили границы инфекционного госпиталя для больных коронавирусом
Составлять протоколы на тех, кто не самоизолировался, теперь будет полиция и Росгвардия
ГИБДД Приморья отвернется от тех, кто без маски
Уже 339 выявленных случаев заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян
Безработные Приморья могут подработать
Двое в масках и с оружием в продуктовом магазине поселка Трудовое
Три россиянина и иностранец пойдут под суд во Владивостоке за фальшивые деньги
Приморские зеки учат китайский
В Приморье с 18 апреля из-за коронавируса отменяют движение электропоездов
Во Владивостоке в «Сквере ветеранов» по вечерам будет светлее
«Калашников» на «Земле леопарда»: контроль за огнем с воздуха
Полиция Уссурийска обнаружила угнанный автомобиль раньше, чем его хозяин заявил об угоне
Полицейские Приморья рассказали, за что можно получить штраф во время самоизоляции
Приморец отомстил за свою подругу, воткнув отвертку в глаз обидчику
Парня с грустным взглядом разыскивают в Приморье
Погода во Владивостоке и Приморье на 15 апреля 2020 года: сильный ветер, но без осадков
В рубашке родилась: во Владивостоке автокран превратил малолитражку в груду металлолома
Сделать Пасху безопасной: храмы и монастыри Владивостока готовятся к церковному празднику
Часть школ Приморья вернулась к обычному обучению
16 апреля начнется второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников Владивостока
100-летний танк выйдет на Парад Победы во Владивостоке
Приморские школьники отправятся «В сказку – из дома»
Скучаете в самоизоляции — смотрите кино про Приморье
Уже 326 китайцев, проехавших через Владивосток, оказались больны COVID-19