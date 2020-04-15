Поселок в Приморье закрыли на карантин из-за зараженных, не усидевших на самоизоляции

Оперативный штаб Шкотовского района 15 апреля принял решение временно ограничить въезд и выезд на территорию поселка Подъяпольское. Населенный пункт закрыли на карантин предварительно до 29 апреля. Причина оказалось вполне себе ожидаемое. Двое местных жителей проигнорировали правила режима самоизоляции. В итоге у них и еще у двух людей из числа их контактных лиц подтвердился диагноз «коронавирус».

Как отмечают в пресс-службе правительства Приморского края, оба заболевших вернулись домой из Московской области в конце марта. В итоге четырех жителей поселка госпитализировали в инфекционный госпиталь, который базируется в краевой клинической больнице №2.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания, специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками местной администрации выяснили, кто еще контактировал с зараженными. Таких оказалось всего 55 человек. У всех были взяты анализы на Covid-19.

Ввести в поселке карантин также было вынужденной мерой, которая поможет сократить риск распространения инфекции. На въезде в населенный пункт теперь будет дежурить сотрудник ДПС.

- Приостанавливается деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся в Подъяпольском, за исключением тех организаций, которые указаны в Указе Президента РФ от 2 апреля 2020 года, - отметили в пресс-службе правительства Приморского края. - Сотрудники семи предприятий могут проехать к месту работы, имея подтверждающую справку от работодателя.

Руководителям предприятий теперь необходимо контролировать, чтобы помещения обрабатывали дезинфицирующими средствами и проветривали каждые 2 часа. Кроме того, все работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Важно. Приостановлено движение пассажирского автотранспорта по маршруту Большой Камень-Подъяпольское и Фокино-Подъяпольское. Кроме того, дежурную группу в детском саду №40 «Маячок» пришлось закрыть. Обучение в школе продолжается в дистанционном режиме.

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