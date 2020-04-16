На Сахалине больной коронавирусом врач принимал пациентов

В условиях практически повсеместного режима самоизоляции в России находятся особо безрассудные личности, которые подвергают угрозе не только свое здоровье, ну и жизни окружающих. Так, в Сахалинской области в поле зрения властей и полиции попал врач-стоматолог, больной коронавирусом. Медицинский работник не только разгуливал по улицам, занимаясь своими делами, но и активно вел прием пациентов.

Стоматолог одной из частных клиник Поронайского района продолжил вести свою практику, невзирая на запрет о выходе из дома. Ни медицинское образование, ни клятва Гипократа – роли в безрассудном поведении, к сожалению не сыграли. Дело в том, что врач находился на домашнем карантине, вернее должен был его соблюдать. У мужчины взяли анализы и выдали соответствующие предписания. Однако соблюдать их медик не спешил.

– Несмотря на предписание, он продолжал оказывать услуги в частном порядке. Более того, как выяснилось, мужчина дожидался контрольного обхода медиков из поликлиники, после чего отправлялся по своим делам, – сообщили в региональном минздраве.

Как только специалисты получили положительные результаты теста, врача госпитализировали. По сообщению пресс-службы правительства Сахалинской области, уже выявлены все пациенты, которые обращались к заразному стоматологу в последнее время. Также специалисты установили список ближайших контактов мужчины, у всех взяли анализы. Люди, общавшиеся с горе-врачом находится в обсервации.

Сам же виновник лечится в инфекционном госпитале. Если подтвердится, что по его вине заболели другие, то сахалинец может быть не только оштрафован, но и понесет уголовную ответственность. В конце марта Государственная Дума РФ поддержала ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Согласно поправкам, штраф за заражение других людей составляет от 500000 до 700000 рублей, при наиболее неблагоприятном исходе, наказание может быть в виде лишения свободы на 2 года.

Всего в островном регионе зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек уже победили заболевание. В числе новых пациентов – пассажир московского рейса, результаты его теста подтвердили сегодня утром. 13 заболевших проходят лечение в больничных стенах. В обязательной обсервации в Сахалинской области находятся 800 человек, ожидается увеличение до 1000.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сахалин закрылся от всей России

Для островитян нет разницы: прибыл ты из другой страны или же из другого региона - садись на карантин и бери с собой родственников (подробнее…)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14