Врачи Приморья рассказали о состоянии семимесячной девочки, которая заразилась коронавирусом

По состоянию на 16 апреля 2020 года в Приморье зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Если изначально была информация о том, что в группе риска только люди старше 60, то теперь стало ясно - коронавирус не щадит никого. Среди пациентов, зараженных Covid-19, оказались и дети. Положительный результат получили трое, еще несколько пока пребывают в статусе «сомнительных». Более того, самой юной пациентке всего семь месяцев. О том, как протекает болезнь у детей, и как они справляются с условиями изоляции рассказали медики.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ЗАРАЖЕННЫЙ ПАЦИЕНТ

Впервые о заболевших коронавирусом детей в Приморье заговорили 9 апреля. Тогда стало известно о том, что диагноз подтвердился у двух малышей, которых заразили их родители. Однако только сейчас стало известно о возрасте особенных пациентов. Оказалось, что в госпиталь попали 12-летний брат и его семимесячная сестра. У малышки уже развилась пневмония.

- Болезнь протекает в средней степени тяжести. Она у нас пребывает уже восьмые сутки, состояние ее улучшается. Девочка поправляется, - рассказывает Наталья Бурма, заведующая детским инфекционным госпиталем Владивостокской клинической больницы №2. - Мы сделали все необходимые исследования, компьютерную томографию. В больнице она находится в отдельной палате. Зараженная коронавирусом мама лечится отдельно. Сначала она реагировала на отсутствие мамы, а потом привыкла к врачам.

Медики делают все возможное, чтобы вскоре семья вновь объединилась, но уже здоровой. Судя по тому, что и у старшего брата малышки болезнь протекает не в тяжелой форме, дело осталось только за мамой.

К ДЕТЯМ ОСОБЫЙ ПОДХОД

Всего в больнице находятся 6 детей: трое с подтвержденным диагнозом и трое из очагов заражения. У некоторых пациентов результаты анализов отрицательные, а у кого-то сомнительные.

- Все дети разобщены и лежат в разных палатах. На первом этаже у нас изолятор, куда помещаются дети, которые только поступили в госпиталь, - говорит Наталья Бурма. - После проведения всех исследований становится ясно, куда в дальнейшем направят ребенка – либо это категория зараженных, либо контактных. Особенности течения коронавирусной инфекции у детей есть. Все случаи, которые мы сегодня наблюдаем пока не тяжелые. На первым план выступает общетоксический синдром, слабость, вялость, головная боль, нарушение общего самочувствия, отказ от еды и повышение температуры.

Врач отмечает, что в основном температура тела у детей, зараженных коронавирусом, поднимается до 38 и 38, 5. Держится она на протяжении нескольких дней. К счастью, справиться с ней помогают жаропонижающие. Несмотря на всю сложность ситуации, ребята не унывают. Общаются с родителями по телефону и заказывают игрушки и сладости.

РАДИ БОЛЬНЫХ ПОПРОЩАЛИСЬ С РОДНЫМИ

Очевидно, что профессия врача одна из самых самоотверженных. Но зачастую мы вспоминаем об этом лишь тогда, когда сами сталкиваемся с каким-то недугом. Коронавирус даже для профессионалов высшего пилотажа был новым и неизведанным. Врачи признаются, что готовились к холере и к чуме, но только не к Covid-19. Даже когда о ней стало известно, специалисты рассчитывали на то, что зараза до нас не дойдет. Но не тут-то было. Дошла, да еще как. Врачам пришлось переходить режим на 24/7.

- Мы проводим в больнице круглые сутки. Коллектив работает слаженно. На первых этапах была паника, но мы со всем справились и успокоились. Многие сотрудники, у которых есть маленькие дети, разъехались. Некоторые даже сняли отдельные квартиры, чтобы не подвергать опасности родных. Если бы жители Приморья относились бы к ситуации также ответственно, то заражений было бы намного меньше.

По словам врача, вирус сегодня очень агрессивный и летучий. Он способен сохраняться во внешней среде. Только спиртосодержащие дезинфицирующие средства помогают как-то обезопасить медиков.

Мораль проста – относитесь к текущей эпидемиологической ситуации также, как относятся к ней врачи. Коронавирус не жалеет ни детей, ни взрослых. На кону здоровье ваших родных и близких. Многим медикам пришлось на время попрощаться со своими семьями, чтобы спасать пациентов. Так давайте поможем им скорее вернуться домой и справно будем следовать правилам самоизоляции.

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