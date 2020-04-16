2020-04-16T19:22:30+03:00
Общество

Перенос Парада Победы 2020 во Владивостоке: какого числа пройдет и почему переносят

Президент России объявил перенос Парада Победы 2020, во Владивостоке отменяются репетиции
Сергей БАЛАНОВ
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Парад Победы во ВладивостокеПарад Победы во ВладивостокеФото: Вадим ПОПОВ
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Стало известно о переносе Парада Победы 2020 во Владивостоке. Мероприятия в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне переносятся по всей стране. Причина очевидна: распространение коронавирусной инфекции пока не удалось сдержать.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Владимир Путин сегодня во время заседания Совета безопасности. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Отметим, что буквально несколько дней назад администрация Владивостока опубликовала расписание репетиций Парада Победы в этом году. Первая должна была состояться уже сегодня, 17 апреля. Однако ее проводить не стали. Теперь понятно, почему.

Кстати, в этом году во Владивостоке планировалась и воздушная часть с участием 22 самолетов и вертолетов. И к ее репетиции военные летчики уже приступили на этой неделе.

Новая дата пока не озвучена. Высказываются два предположения - 24 июня или начало сентября. Июнь в этом плане символичен, ведь первый парад в честь победы над Германией в 1945 году на Красной площади состоялся именно 24 июня.

Но велика вероятность, что справиться с пандемией к середине июня не получится, и тогда более вероятной становится дата окончания Второй мировой войны. Кстати, недавно Госдума определила новую дату окончания Второй мировой - 3 сентября. Несмотря на то, что акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября, именно 3 сентября праздновали в СССР в 1945 году как День победы над восточным соседом. Со временем эта дата забылась, но депутаты вновь к ней вернулись.

Ранее власти Приморья отменили и все мероприятия в честь 1 Мая, включая и традиционное шествие. Причина все та же - высокий риск распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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