Крытый футбольный стадион за полмиллиарда рублей хотят построить в Приморье

Правительство Приморья опубликовало 14 апреля постановление о бюджетных инвестициях в строительство крытого футбольного манежа во Владивостоке. Стоимость проекта – почти полмиллиарда рублей. Из них 50 миллионов пойдут на проектно-изыскательские работы, остальное – на строительство.

Основную сумму выделит федеральный бюджет – около 466,3 миллионов. Из краевого бюджета предполагается потратить 33,5 миллионов. Причем проектирование должно начаться уже в этом году, на краевые деньги. Федеральные транши начнут поступать, согласно документу, только с 2022 года.

Манеж площадью 7140 квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию уже в 2024 году.

Ранее министр спорта Приморья Жан Кузнецов уже говорил о том, что в этом году начнется разработка проекта крытого футбольного манежа. Построить его собираются, по словам министра, на Русском острове.

Отметим, что ранее власти Приморья объявили о беспрецедентной мере – приостановке заключения контрактов с профессиональными спортсменами на 2020-2021 года. Иными словами, профессиональные спортивные клубы остались практически без бюджетного финансирования, деньги перенаправили на борьбу с коронавирусом.

В результате хоккейный клуб «Адмирал» пропустит следующий сезон в КХЛ. В любительские лиги переходят баскетбольный «Спартак-Приморье» и волейбольная «Приморочка». Но главное – футбольный клуб «Луч» покидает ФНЛ и переходит в третий дивизион.

Впрочем, спортивная жизнь в Приморье из-за коронавируса не останавливается. В этом году по нацпроекту будут построены пять площадок ГТО – в Партизанске, Пограничном и Чугуевском округах, Шкотовском и Яковлевском районах. В Спасске-Дальнем установят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, в Артеме модернизируют футбольное поле стадиона «Угольщик» с искусственным газоном. Спортивный инвентарь закупят для краевой спортивной школы Олимпийского резерва.

- Также за счет средств федерального бюджета в 2020 году начнется реконструкция гребной базы «Олимпийская» в поселке Лозовый Партизанского городского округа и строительство центра ледовых видов спорта во Владивостоке, будет разработана проектно-сметная документация на строительство регионального центра хоккея, – сообщил Жан Кузнецов.

Кстати, на счет регионального центра по хоккею. Постановление правительства о его строительстве появилось чуть больше месяца назад. И вот этот объект (два ледовых поля площадью 3256 квадратных метров) обойдется почти в миллиард рублей. 979,9 миллионов, если быть точнее. Из них 921 миллионов – из федерального бюджета.

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2022 года. Строить его собираются тоже на Русском острове.

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