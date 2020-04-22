2020-04-22T05:55:04+03:00
Общество

«Сроки срываются постоянно»: губернатор Приморья попросил у Владимира Путина денег на самое необходимое

Во время видеоконференции с президентом страны губернатор Приморья попросил поддержать туристическую отрасль, строительство новой больницы и автодороги первой категории Владивосток-Находка
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время видеоконференции с Владимиром ПутинымГубернатор Приморья Олег Кожемяко во время видеоконференции с Владимиром ПутинымФото: primorsky.ru
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе подготовки края к сдерживанию коронавируса и рассказал, какие на сегодняшний день в регионе есть проблемы, препятствующие дальнейшему развитию.

Как и в предыдущих совещаниях на высоком уровне глава Приморского края продолжает отстаивать интересы региона. В первую очередь Олег Кожемяко рассказал о нехватке препарата, который высоко зарекомендовал себя в борьбе с коронавирусом.

- У нас имеется дефицит хорошего препарата «Актерма», а он показал себя очень эффективно при лечении тяжёлых больных. Поэтому просьба, Владимир Владимирович: там есть резервы на федеральных складах, в запасах, если можно немного нас поддержать в этом направлении. Всё остальное мы проводим в плановом порядке, - сказал губернатор Приморья.

В Уссурийске в мае планируют сдать инфекционное отделение на 60 коек, Олег Кожемяко также обратил внимание президента на то, что было бы неплохо возвести такой же объект в Находке.

- У меня к вам просьба переговорить с Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Вы знаете, в Уссурийске строится быстровозводимое инфекционное отделение. Просьба за счёт наших средств такую быстровозводимую инфекционную больницу, которую они смогут сделать до сентября, поставить в Находке – это портовый город, через который тоже идут транзиты. Мы это оплачиваем из регионального бюджета, - отметил Олег Кожемяко.

Кроме того, в Приморье пока что нет специализированной инфекционной больницы, но есть самое необходимое для этого: здание, земля и инженерные сети.

- Мы смогли бы до 2022 года её построить, таким образом, локализовать возникающие вспышки инфекционных заболеваний, которые могли бы быть в нашем регионе, как в регионе, где реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. И мы не можем ограничить иммиграцию и использование иностранных рабочих. Больница могла бы быть надёжным щитом от проникновения инфекций, в том числе на Дальний Восток. Поэтому просьба поддержать, мы необходимые письма направили, - глава Приморья президенту России.

Стоит отметить, что все предложения со стороны губернатора в этот же день были оформлены в официальном виде и направлены главе государства. Президент высоко оценил ту работу, которую власти Приморья проделали по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Она так и сказал, что губернатор – молодец;

В свою очередь Олег Кожемяко поблагодарил президента за прекращение транзита китайцев через Владивосток и за возврат соотечественников из-за границы.

Вместе с этим глава Приморья отметил критическую ситуацию с обеспечением транспортного сообщения по линии Владивосток – Находка. Ведь дороги здесь были построены много лет назад и не были рассчитаны на такой поток большегрузов, мосты рушатся, а на строительство новых не хватает денег.

- Всё это приводит к срыву сроков строительства, и сегодня даже завод «Звезда» вынужден думать о строительстве параллельной дороги в силу того, что мы не можем обеспечить существующими мощностями проход большегрузных автомобилей. Мы подготовили проектно сметную документацию на порядка 30 мостов. Нам изначально было выделено 30 миллиардов на эти цели, но потом Минтранс сократил до 2024 года финансирование до семи миллиардов. Магистраль Владивосток – Находка построена 60 лет назад, она не выдерживает никаких сегодняшних нагрузок, приводит к разрушению мостов. Но отмечу, что именно эта дорога, портовое хозяйство даёт ежегодно таможенных платежей около 500 миллиардов рублей в доход государства. А с учётом ввода таких объектов, как порт Вера, порт Суходол, Находкинский завод минеральных удобрений, завод «Звезда», это будет порядка 700 миллиардов рублей в год доход в федеральный бюджет. Поэтому попрошу включить в программу финансирования автодороги первой категории Владивосток – Находка – порт Восточный на десятилетний период 308,7 миллиардов рублей, - сказал Олег Кожемяко.

Не обошел стороной глава Приморья и туристическую отрасль. В 2019 году эта сфера начала бурно развиваться, увеличился туристический поток, открылись новые офисы авиакомпаний, в том числе и лоукостеров. Все это свидетельствует об интересе иностранцев к Приморскому краю.

- Просьба переговорить с Белоусовым Андреем Рэмовичем, чтобы всё таки поддержку туристического направления включили хотя бы по финансированию нулевого процента. Это очень важно, потому что сейчас народ не поедет за рубеж, он будет здесь, у нас, отдыхать, и мы должны создать эти условия, не остановить этот процесс, - резюмировал Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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