«Умываемся слезами»: после фонтана во дворе жители Снеговой пади встали в очереди к водовозке

Второй день в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке ремонтируют трубопровод. Вчера, 21 апреля, там произошла масштабная поломка на стыке двух труб. Всю округу заливал фонтан высотой в несколько этажей.

Для устранения аварии и замены трубы в 19 многоэтажках на улицах Адмирала Смирнова, Адмирала Горшкова и Анны Щетининой пришлось отключить водоснабжение.

- Сигнал о поломке поступил к нам в 11.20, - рассказывает представитель пресс-центра Приморского водоканала. - Наши аварийные бригады были на месте уже через 15 минут. Параллельно сразу остановили насосную станцию. Вода начала оседать в трубах, но процесс это долгий. Фонтан еще минут 40 спадал. После наши работники уже смогли подойти к трубопроводу и начать все обследовать. Поломка произошла на стыке труб, но что стало ее причиной, достоверно пока не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/774416" frameborder="0"></iframe> Вода заливает округу. Видео: Dpskontrol_125rus.! другой источник

Одну чугунную трубу уже успели заменили на металлическую, но тут же возникла проблема с соседним участком. Им сейчас специалисты и занимаются. Кроме того, создана профильная комиссия, которая устанавливает причины повреждения.

- Что может быть хуже самоизоляции? Самоизоляция без воды. Второй день Снеговая падь на сухом пайке. Пьем и моемся собственными слезами, - рассказывает житель Владивостока Вячеслав Панарин.

Однако совсем без воды жители микрорайона не остались. Еще вчера вечером для них был организован подвоз воды. Первая водовозная машина встала на улице Адмирала Горшкова, вторая на Адмирала Смирнова. Автомобили уезжают только для дозаправки водой.

Правда, выглядит это все так, словно вернулись 90-е. Давно забытая картина, когда к водовозке тянется на сотню метров очередь людей с ведрами. И в этой суете люди, к сожалению, забывают и о социальной дистанции, и о масках. Без воды всем уже не до коронавируса.

- Я понимаю, что ситуация аварийная, но хотелось бы попросить жителей микрорайона потерпеть немного и при заборе воды соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и также надевать медицинские маски. Необходимо стараться соблюдать режим самоизоляции, - обратился к местным жителям с просьбой начальник управления топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Александр Кравченко.

По словам начальника, водоснабжение совсем скоро восстановят. Ориентировочное время: 22 апреля в 18-19 часов вечера.