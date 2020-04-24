«В этом году к нормальной жизни уже не вернемся». Миллиардер из Владивостока дал прогноз по коронавирусу

Глава DNS Дмитрий Алексеев провел вечером в пятницу, 24 апреля, откровенный разговор со своими подписчиками в соцсетях. Трансляцию можно было смотреть в Ютубе, Фейсбуке и Инстаграме. Миллиардер из списка Форбс откровенно рассказал, на что тратит деньги, как относится к политике, а главное, дал прогноз по коронавирусу.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОД ВОПРОСОМ

- Понятно, что как бы мы ни просидели на самоизоляции эти три-четыре недели, на какое бы плато ни вышли, но у нас же не переболело ни 5, ни 10 процентов населения. На самом деле, мы даже не знаем, сколько переболело. И скорее всего, некоторые меры изоляции останутся с нами довольно долго.

Если представить несколько уровней некого карантинного аларма - на максимальном нельзя будет ничего, все будут сидеть по домам, на минимальном – возвращение к нормальной жизни. Так вот этого возвращения к нормальной жизни в этом году, похоже, не будет, - заявил Дмитрий Алексеев.

По его словам, непродовольственная торговля очнется уже в мае, но вот массовые мероприятия - большой вопрос.

- Можно придумать гигиенические меры для общепита, но как обеспечить карантин на массовом мероприятии? Пока я не видел хороших рецептов. Второй большой вопрос – это образование. У детей коммуникации тесные, особенно у маленьких, через них распространяется болезнь хорошо, все родители об этом знают. И вот как в этом году запускать образование? Похоже, что и не запустим. Похоже, что будет запущена только та часть, которая позволит сдать ЕГЭ одиннадцатиклассникам. А всех остальных аттестуют по результатам удаленной работы, - прогнозирует Алексеев.

Но все еще сильно будет зависеть от субъектов Федерации, режим будет сильно разниться, считает бизнесмен.

ВОЗВРАТ К 2008 ГОДУ

Несколько слов сооснователь и руководитель DNS сказал и о будущем российской и мировой экономики.

- Эксперты говорят, что этот кризис – народный. Бывают финансовые кризисы, промышленные. А этот якобы ударил не по производству, а по сфере услуг, по экономике потребления. Это действительно так, но понимаете, в чем дело, это он сейчас ударил по экономике потребления, а следом – и никуда от этого не деться – он придет и на производство. Просто с некоторым лагом, - считает Дмитрий Алексеев.

По его мнению, в России следует ожидать снижения ВВП на 5%.

- Это нас отбрасывает примерно на уровень 2007-2008 года. Кто помнит бизнес того времени, можно прикинуть, как будет выглядеть рынок. Не совсем так, конечно, потому что зависит еще и от сферы. Например, туристическая отрасль в этом году даже до состояния 2008 года все равно не восстановится. Есть надежда на внутренний туризм, но черт его знает.

Более уверенно могу сказать за сектор электроники и бытовой техники, а с недавних пор и за продовольственный сектор. Так как экономика просядет, в среднем потребительский рынок упадет на 10-20%. Все зависит от того, как долго мы просидим в самоизоляции, - подытожил бизнесмен.

Напомним, в Приморском крае до 30 апреля введен режим полной самоизоляции, при котором гражданам без особой нужды запрещено выходить из дома. Нарушителей ждут штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. На сегодняшний день в регионе 220 заразившихся коронавирусом, из них двое погибли, а 32 человека полностью победили болезнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава ДНС рассказал про иски от Никиты Михалкова

Это все происки «кровавой гэбни», пошутил миллиардер в прямом эфире (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14