Количество выздоровевших от коронавируса во Владивостоке на 24 апреля 2020 года - 32 человека

Из инфекционного госпиталя во Владивостоке выписали еще 9 человек. Все они к 24 апреля успешно побороли COVID-19. Как гласит статистика краевого правительства, с начала эпидемии коронавирус победили 15% заболевших - это 32 человека.

Среди выписанных сегодня пациентов был один ребенок школьного возраста, четыре женщины и четыре мужчины. У троих взрослых изначально была выявлена пневмония.

- Болезнь протекала у всех по-разному, кто-то перенес ее незаметно, кто-то прочувствовал все коварства инфекции, – прокомментировали в оперштабе.

В детском госпитале в настоящее время находятся 13 детей, у восьми из них подтвержден диагноз COVID-19. По словам специалистов, во всех инфекционных госпиталях есть необходимые лекарственные препараты и аппараты ИВЛ.

Напомним, что по данным на 24 апреля в Приморском крае зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, 32 человека, включая шестерых детей, выписаны, два случая закончились летальным исходом.

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