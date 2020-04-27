Важные соглашения подписаны: «Терминал Астафьева» первым в Приморье перейдет на закрытую перевалку угля

«Терминал Астафьева» в кратчайшие сроки стремится перейти на закрытый тип перевалки угля. Компания уже проделала огромную работу в этом вопросе и планирует стать первой в крае, кто полностью выполнит соответствующее поручение президента России Владимира Путина и распоряжение краевых властей. Накануне были подписаны соглашения по закладке фундамента и возведению защитных конструкций над зоной выгрузки. Строительство должно начаться в следующем месяце. Благодаря выбору приморских подрядчиков появятся дополнительные рабочие места для местных жителей.

Торжественное подписание договоров. Фото: ОАО «Терминал Астафьева».

ОАО «Терминал Астафьева» подписал важные договоры с компаниями «Т-Строй», «АТР-Строй» и «Альпар-Плюс». Соглашения позволят возвести в зоне выгрузки угля в Находке современный качественный навес, который минимизирует вредные выбросы в атмосферу. Заключительный этап работ по переходу терминала на закрытую перевалку начнется в мае.

– Мы неспроста выбрали наших коллег для строительства. Три достойные компании, которые способны выполнять сложные работы. Это партнеры с большим опытом успешно завершенных проектов, в частности и на «Терминале Астафьева». Они возводили пылеветрозащитные экраны, монтировали конвейер закрытого типа, сейчас участвуют в строительстве ремонтно-механических мастерских. Договоры заключены именно с приморскими подрядчиками, что особенно важно для экономики края в это непростое время, – отметил генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов.

Генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан КондратовФото: Милана СОКОЛ

Участником торжественного подписания документов стал заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков. Зампред отметил важность перехода на технологии защищенной перевалки, как для жителей Приморья в целом, так и для экологии Находки, которую он назвал туристической жемчужиной южного побережья. Шестаков констатировал, что выполнение указа президента находится на особом контроле губернатора Приморья.

– «Терминал Астафьева» на протяжении многих лет зарекомендовал себя нашим надежным партнером, и он один из первых заключил соглашение с правительством края. Начиная с 2017 года, компания последовательно выполняла поставленные перед ней задачи, системно подходя к тому, чтобы на территории края появился порт с закрытой перевалкой угля. Сейчас, когда впереди намечена серьезная работа, отрадно, что подрядчиком выбраны именно приморские компании. В нынешних экономических условиях это позволит обеспечить дополнительные рабочие места, – прокомментировал Константин Шестаков.

Заместитель председателя правительства Приморского края Константин ШестаковФото: Милана СОКОЛ

Строительные работы начнутся с бурения свайного основания под фундаменты опор. Специалисты возведут железобетонные конструкции высотой 11 метров. Площадь каждой – 9 квадратных метров. По прочности конструкции будут соответствовать опорам мостов.

– Хотелось бы поблагодарить коллег за возможность участия в подобном проекте, который с технической точки зрения одновременно сложен и уникален. У нас есть большой опыт в реализации подобных объектов. Наша компания займется изготовлением буронабивных свай, также будем совместно с «Т-строй» участвовать в процессе бетонирования и изготовлении каркасов. Конструкции и опалубка, которые будут задействованы здесь, аналогичны тем, которые мы использовали при строительстве мостов в крае. Так как предприятие действующее, будем подстраиваться под специфику, чтобы не останавливать рабочий процесс на терминале. Для работ нам отведено 8 месяцев, но будем прикладывать максимальные усилия, чтобы сдать объект быстрее, – поделился исполнительный директор ООО «АТР-Строй» Максим Яковлев.

Исполнительный директор ООО «АТР-Строй» Максим ЯковлевФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что металлические конструкции произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». При разработке были учтены не только характеристики рельефа, но и капризные погодные условия региона. Для того, чтобы конструкции смогли выдержать погодные аномалии, специалисты терминала тщательно изучили опыт стивидоров из Японии и Кореи, где климат схож с приморским. Основываясь на иностранной практике, в порту уже успешно запущена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Круглосуточно экологическую безопасность предприятия контролирует автоматизированный Центр управления, который координирует работу 19 пылеподавляющих установок. По всему периметру также установлены 25-метровые пылеветрозащитные экраны и система орошения.

Проект впервые воплотится в Приморье. Фото: ОАО «Терминал Астафьева».

– Экологическая программа «Терминала Астафьева» по снижению негативного влияния на окружающую среду началась три года назад. На данный момент удалось добиться хороших результатов. Закуплено современное оборудование, установлены ветрозащитные ограждения. Применяются лучшие доступные технологии для защиты окружающей среды. Завершающим этапом станет строительство крытой зоны выгрузки железнодорожного фронта, в Приморье подобный проект реализуется впервые. Поэтому и мы, и наши коллеги получим ценный опыт, – отметил коммерческий директор ОАО «Терминала Астафьева» Дмитрий Друян.

Коммерческий директор ОАО «Терминала Астафьева» Дмитрий ДруянФото: Милана СОКОЛ

В результате проведенных мер достигнуто устойчивое снижение концентраций взвешенных веществ, пыли каменного угля в воздухе населенных мест на границе санитарно-защитной зоны, подтверждаемое производственным лабораторным контролем, данными социально-гигиенического мониторинга и, что самое главное, снижением количества жалоб от населения.

Монтаж крытого навеса станет ответственным шагом к переходу на полностью закрытый цикл перевалки угля.

Участники встречи подписали четырехстороннее соглашение по строительству навеса в терминале. Фото: ОАО «Терминал Астафьева».

Представитель компании «Т-Строй»Фото: Милана СОКОЛ

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