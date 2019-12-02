Во имя экологии: «Терминал Астафьева» первый запустил уникальную конвейерную линию по закрытой перевалке

ОАО «Терминал Астафьева», расположенный в Находке, запустил закрытую конвейерную линию по перевалке угля. Порт, первый в городе начал использовать защитные технологии, позволяющие исключить контакт природных ископаемых с окружающей средой при перемещении по территории. Вторым этапом выполнения поручения президента России Владимира Путина о переходе на закрытую перевалку станет строительство складов и навеса над зоной выгрузки. Корреспондент «КП»-Владивосток» посетил терминал и узнал о преимуществах введенного в эксплуатацию современного оборудования и планах предприятия на будущее.

Исполнительный директор «Терминал Астафьева» Александр Ганин провел экскурсию по объектуФото: Милана СОКОЛ

Новые мощности

Закрытая конвейерная линия изготовлена по индивидуальному заказу корейской компанией UtilTech. Линия работала неделю в тестовом режиме, чтобы специалисты могли убедиться в надежности оборудования. Лишь после успешных испытаний состоялся торжественный запуск, в котором принял участие исполнительный директор «Терминал Астафьева» Александр Ганин и временно исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Находкинского городского округа Олег Кутняшенко.

Исполнительный директор «Терминал Астафьева» Александр Ганин рассказал о запуске конвейерной линииФото: Милана СОКОЛ

– Мы присутствуем при запуске конвейерной системы. Это конечный результат труда проектировщиков, инженеров, механиков, строителей. Скорость движения ленты – 3 метра в секунду, а производительность –1500 тонн в час. Конвейер оборудован всеми системами безопасности, есть датчики переполнения бункера, аварийного схода, скольжения ленты, продольного и поперечного порывов. В состав оборудования также входят электронные конвейерные весы, магнитные сепаратор и барабан, – рассказал Александр Ганин.

После ввода в эксплуатацию конвейерной линии, уголь со склада подается по закрытой ленте транспортера на причал. Также с применением закрытых технологий с помощью конвейерной машины Telestak он отгружается на корабли. Современные технологии помогают максимально исключить контакт угля с окружающей средой, обезопасив не только территорию предприятия, но и город в целом.

По закрытым галереям уголь доставляется на причалФото: Милана СОКОЛ

Премиальный продукт

Новое оборудование призвано не только уменьшить отрицательное влияние на окружающую среду при перевалке угля, но и позволяет доставить потребителям качественный, чистый продукт.

– Уголь не всегда приходит готовым для экспорта. Поэтому в обязательном порядке он проходит несколько степеней очистки. Посторонние примеси – включая мусор и металл, который может порвать ленту в порту выгрузки. Так, с отделением железосодержащих частей в процессе сортировки, отлично справляется магнитный сепаратор, – отметил исполнительный директор, продемонстрировав эффективность оборудования.

Александр Ганин продемонстрировал работу магнитного сепаратораФото: Милана СОКОЛ

Жители Находки оценят

– Переход на закрытую перевалку – это, без преувеличения, знаковое событие. Все прекрасно знают о неблагоприятной ситуации в Находке, связанной с перевалкой угля. Поэтому запуск конвейерной линии ждали все без исключения – сам терминал и жители города. По большому счету это поможет реализовать поставленные перед стивидорами задачи президентом России Владимиром Путиным и губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Надеюсь, что производственные процессы продолжат активно нарастать. Это поможет сохранить мощности предприятия и обезопасить жителей города. Люди наконец-то будут уверены в том, что перевалка осуществляется безопасным экологическим способом, – констатировал временно исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Находкинского городского округа Олег Кутняшенко.

Исполнительный директор «Терминал Астафьева» Александр Ганин и временно исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Находкинского городского округа Олег Кутняшенко.Фото: Милана СОКОЛ

В круглосуточном режиме экологическую безопасность предприятия контролирует автоматизированный Центр управления, который координирует работу 19 пылеподавляющих установок. Четыре из них имеют радиус покрытия до 150 метров, такой охват считается самым максимальным в ДФО. Территория порта оборудована системой орошения и пылеветрозащитными экранами высотой 25 метров, которые расположены по периметру. На экранах установлена двухслойная сетка производства Республики Корея и аэродинамические защитные панели. К слову, защитная сетка есть и на административных зданиях порта.

На экранах по периметру установлена двухслойная корейская сетка и аэродинамические защитные панелиФото: Милана СОКОЛ

Защитные экраны достигают в высоту 25 метровФото: Милана СОКОЛ

Грандиозные планы

Стоит отметить, что предприятие постоянно модернизируется. Параллельно с запуском конвейерной линии специалисты ведут работу по замене на складах четырех метровых бетонных уголков российского производства на шести метровые конструкции, повышенной прочности из Южной Кореи. Они выполнены по специальному заказу, ожидается еще две судовые партии. Также началось строительство ремонтных механических мастерских.

Для окончательного перехода к закрытой перевалке угля планируется строительство 4-х складов и навеса над зоной выгрузки. Площадь крытых хранилищ составит 64 тысячи квадратных метров. Совместный проект «Терминал Астафьева» реализует с испанской компанией Gaptek, соответствующее соглашение было подписано в июне. Части навеса, высота которых 28 метров, уже отгружены из Барселоны, компания ожидает прибытия судна. Все схемы уже готовы и утверждены. Монтаж специалисты планируют начать в первые месяцы 2020 года. Навес покроет площадь – 13 тысяч квадратных метров.

Также заключен контракт на установку систем аспирации дробильно-сортировочного узла. Благодаря новым технологиям все операции с углем будут проводиться в специальной камере с применением циклонного пылеуловителя и звукозащитной камеры. Это поможет предотвратить пыление при дроблении.

Стивидорная компания, первая в городе начала использовать закрытую конвейерную линиюФото: Милана СОКОЛ

Периметр оборудован системой орошения и пылеветрозащитными экранамиФото: Милана СОКОЛ

У терминала есть своя радуга. Она образуется благодаря солнечным лучам и системе орошенияФото: Милана СОКОЛ

Очистка угля от посторонних примесейФото: Милана СОКОЛ

Защитная сетка установлена на всех объектах терминалаФото: Милана СОКОЛ

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