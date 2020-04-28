В Приморье введут масочный режим - источник

Вечером 28 апреля Владимир Путин проведет очередное совещание с губернаторами, после которого, как ожидается, наступит ясность, продлят ли режим самоизоляции на май. Напомним, такой режим введен в Приморье до 30 апреля.

По информации «Комсомолки», некоторые решения на уровне региона уже готовятся. В частности, в Приморье планируют ввести масочный режим – полный запрет на появление граждан в общественных местах, в транспорте без масок. Такой режим уже введен в ряде регионов России.

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