2020-04-28T13:06:14+03:00
Общество

В Приморье введут масочный режим - источник

Жесткий режим самоизоляции планируют продлить на май
Сергей БАЛАНОВ
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В Приморье введут масочный режим?В Приморье введут масочный режим?Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Вечером 28 апреля Владимир Путин проведет очередное совещание с губернаторами, после которого, как ожидается, наступит ясность, продлят ли режим самоизоляции на май. Напомним, такой режим введен в Приморье до 30 апреля.

По информации «Комсомолки», некоторые решения на уровне региона уже готовятся. В частности, в Приморье планируют ввести масочный режим – полный запрет на появление граждан в общественных местах, в транспорте без масок. Такой режим уже введен в ряде регионов России.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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