Все больше: за сутки в Приморье выявили еще 45 заболевших коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T06:13:19+03:00

С начала эпидемии в крае подтвердилось уже 347 случаев COVID-19

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Еще 45 человек в Приморье заболели коронавирусом. Наличие опасной инфекции подтвердили тесты. По данным регионального оперативного штаба, с начала эпидемии официально выявлено 347 случаев COVID-19.

Как уверяют специалисты Роспотребнадзора по Приморскому краю, иногородних больных в медицинских учреждениях края практически нет.

– Подавляющее большинство – жители Приморья. Статистика показывает, что если раньше случаи были больше завозные, то теперь превалируют семейные контакты, – прокомментировали в ведомстве.

Стоит отметить, что специалисты продолжают эпидрасследование и выявляют контактных лиц в двух крупных медицинских очагах – в «тысячекоечной больнице» и на станции скорой помощи Находки. Тех, кто контактировал с заболевшими ставят на учет и берут под двухнедельное наблюдение.

В Министерстве здравоохранения Приморья отметили, что в других больницах удалось вовремя локализовать распространение инфекции. В двух медицинских организациях, направленных на оказание помощи онкобольным, были выявлены единичные случаи COVID/

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ИСТОЧНИК KP.RU