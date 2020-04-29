Воздушная часть Парада Победы 2020 во Владивостоке: 9 мая над городом пролетят стаи истребителей

Воздушная часть Парада Победы 2020 во Владивостоке - мероприятие, которое едва не отменилось по понятным причинам. Разбираемся, ждут ли жителей дальневосточной столицы 9 мая хоть какие-то «хлеба и зрелища».

На календаре уже почти май, это значит, приближается один из самых важных военно-патриотических праздников нашей страны – День Победы. В этом году Победе в Великой Отечественной войне исполняется 75 лет – внушительный юбилей. Все мы знаем, что из-за непростой эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, на федеральном уровне было принято решение перенести Парад Победы 2020 года на 3 сентября. Об этом заявил Владимир Путин во время очередного обращения к россиянам. Новость общественность восприняла неоднозначно: один лагерь поддержал такую меру, второй – отнесся скептически.

Вместе с тем, жители Владивостока заметили, несмотря на то, что 9 мая фактически перенесли на 3 сентября, над городом, как коршуны, периодически пролетели стаи истребителей. О том, что авиапарад еще никто не отменял, заговорили впервые несколько дней назад. И вот сейчас стало известно о том, что в День Победы жителей Владивостока ждет потрясающее военно-небесное шоу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/776080" frameborder="0"></iframe> Воздушная часть Парада Победы 2020 во Владивостоке.Сергей БАЛАНОВ

Летчики морской авиации ТОФ, армии ВВС и ПВО Восточного военного округа сейчас проводят интенсивные тренировки, чтобы авиапарад 9 мая был безупречным. 29 апреля прошла 4 по счета подготовка участников летного представления. Генеральная репетиция авиационной техники пройдет 7 мая. Кстати, всего в День Победы над Владивостоком пролетит 21 военный аппарат.

- 11 самолетов и вертолетов будут представлять морскую авиацию Тихоокеанского флота, а остальные- армию ВВС и ПВО Восточного военного округа, - рассказывает Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга. - В пролетах будут задействованы дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолеты Ка-52.

В пресс-службе также отмечают, что тренировка авиапарада проходит на высоте от 400 до 500 метров. Подготовка авиации осуществляется на трех аэродромах Приморского края.

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