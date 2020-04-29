2020-04-29T07:41:00+03:00
Общество

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2020 года: во сколько начнется и где посмотреть

Праздничный салют на День Победы состоится, несмотря на режим самоизоляции и перенос Парада Победы и шествия Бессмертного полка
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Праздничный салют на 9 мая 2020 прогремит в небе над Владивостоком.Праздничный салют на 9 мая 2020 прогремит в небе над Владивостоком.Фото: vlc.ru
Изменить размер текста:

Праздничный салют на День Победы в 2020 году состоится несмотря на режим самоизоляции и перенос Парада Победы и шествия Бессмертного полка. Рассказываем, где можно будет увидеть праздничный салют и во сколько он начнется.

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса жители города не смогут наблюдать за праздничным салютом с традиционных видовых площадок и центральной площади Владивостока. Вместо этого горожан призывают остаться дома и понаблюдать за красочным действом из окон квартир. В юбилейный год Победы праздничный салют прогремит сразу с девяти площадок города.

Помимо центральной части Владивостока салют организуют в разных районах краевой столицы, чтобы увидеть его смогли как можно больше горожан.

Ровно в 22:00 фейерверки запустят на видовой площадке на Добровольского, 13, в районе ул. Олега Кошевого, 26, у Дома молодежи (проспект 100-летия Владивостока, 103), на Русском острове, в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 81), селе Береговое (ул. Строительная, 5), на острове Попова (ул. Бассейновая, 14), а также с баржи в Амурском заливе и в районе батареи «Безымянная» на Спортивной набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Гражданская оборона Приморья помогает бороться с COVID-19
Акция «Бессмертный полк» в 2020 году во Владивостоке пройдёт в онлайн-режиме
Есть ли жизнь после коронавируса: глава Приморья поручил начать разрабатывать план восстановления экономики региона
Губернатор и главы муниципалитетов Приморья остались без майских праздников
Тонувшего мужчину спасли сотрудники МЧС России на реке Раздольная
Лептоспирозом заболели коровы в одном из районов Приморья
Два ребенка и студентка: в Приморье 20 новых случаев заболевания COVID-19
Средняя зарплата в Приморье в феврале была почти 47 000 рублей. Данные Приморскстата
В Приморье 10,5 тысяч официальных безработных. Данные Приморскстата
Численность населения Приморья продолжает снижаться. Данные Приморскстата
Малый и средний бизнес Приморья активно реструктуризирует долги
Падение объема платных услуг для населения в Приморье. Данные Приморскстата
Банда наркоторговцев за продажу гашишного масла пойдет под суд
Восстановление парка Минного городка во Владивостоке начали с ремонта ливневки
В Приморье завершены поиски Алины Парфеновой
Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске на 29 апреля 2020: еще больше тепла
Батпорт для самого большого сухого дока России прибыл в Большой Камень
Человек и танк: Т-34 получит имя приморца, участника войны Ефима Гольдберга
Телеконцерт «Сидим дома — поём песни Победы, поём для ветеранов» увидят 9 мая жители Приморья
Авиарейс Шанхай — Владивосток, которым россияне вернутся на Родину, теперь планируют совершить 2 мая
Три миллиона рублей получили общественники Приморья на создание Музея татарской и башкирской культуры
Инспекционно-досмотровые комплексы ловят контрабандистов в Приморье
Медики-добровольцы появились во Владивостоке
10% заболевших победили коронавирус в Приморье
Все больше: за сутки в Приморье выявили еще 45 заболевших коронавирусом
Почти на 6 миллионов рублей товаров пытались ввезти в Приморье нелегально
Реконструкцию японского сада камней ВГУЭС одобрил МИД Японии