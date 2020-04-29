Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2020 года: во сколько начнется и где посмотреть

Праздничный салют на День Победы в 2020 году состоится несмотря на режим самоизоляции и перенос Парада Победы и шествия Бессмертного полка. Рассказываем, где можно будет увидеть праздничный салют и во сколько он начнется.

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса жители города не смогут наблюдать за праздничным салютом с традиционных видовых площадок и центральной площади Владивостока. Вместо этого горожан призывают остаться дома и понаблюдать за красочным действом из окон квартир. В юбилейный год Победы праздничный салют прогремит сразу с девяти площадок города.

Помимо центральной части Владивостока салют организуют в разных районах краевой столицы, чтобы увидеть его смогли как можно больше горожан.

Ровно в 22:00 фейерверки запустят на видовой площадке на Добровольского, 13, в районе ул. Олега Кошевого, 26, у Дома молодежи (проспект 100-летия Владивостока, 103), на Русском острове, в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 81), селе Береговое (ул. Строительная, 5), на острове Попова (ул. Бассейновая, 14), а также с баржи в Амурском заливе и в районе батареи «Безымянная» на Спортивной набережной.