Радиомарафон «Музыка против коронавируса» вновь пройдет во Владивостоке. Вы снова услышите знаменитых музыкантов Приморья в прямом эфире на радио «Комсомольская правда», которые выступят на сцене легендарного джаз&рок клуба Zabriskie Point.

Несмотря на то, что из-за режима самоизоляции отменились концерты, закрыты бары и ночные клубы, мы продолжаем дарить всем приморцам позитивное настроение и качественную музыку в исполнении наших любимых артистов.

Радио «Комсомольская правда» при поддержке генерального партнёра онлайн-марафона ЖК ФРЕГАТ-2 вновь порадует всех слушателей. Уже в эту пятницу, 1 мая, с 19:00 до 22:00 пройдет второй радиомарафон «Музыка против коронавируса»

В формате онлайн концерта на сцене легендарного джаз&рок клуба Zabriskie Point для вас выступят группа SИLA, солист группы Ураган Степан Гапонов, певица ЛюSEA, а также саксофонист Михаил RADO в паре с DJ Solncev.

Онлайн-концерт вы можете не только слушать на волнах радио «Комсомольская правда» 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске. Видео с концерта будет в режиме онлайн транслироваться на нашем сайте DV.KP.RU, в наш YouTube канал, в Инстаграм аккаунт и в наши группы в социальных сетях Facebook, Одноклассники и Вконтакте. Начало концерта в 19:00, наслаждайся любимой музыкой в живом исполнении из дома!

Кстати

Запись первого радиомарафона "Музыка против коронавируса" доступна на нашем сайте (подробнее...)

"Комсомольская правда" не так давно провела радиомарафон "Рок против коронавируса" и "Джаз против коронавируса". Узнать, как это было, вы можете пройдя по ссылкам.