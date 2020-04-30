Приморцев отпустили на майские праздники на дачи, но с условием

В условиях режима самоизоляции, который действует в Приморье с 31 марта и был продлен минимум до 11 мая, многих волнует возможность поездок на дачу. Особенно актуален этот вопрос в преддверии майских праздников, когда есть время подготовить огород и начать первые посадки. Понимая необходимость подобных поездок власти региона разрешили местным жителям посещать дачи, но попросили придерживаться правил, чтобы обезопасить себя и окружающих в период эпидемии.

Губернатор Приморья подробно прокомментировал дачную тему в онлайн-эфире передачи «Прямой разговор с Олегом Кожемяко». Глава края отметил, что понимает жизненную необходимость и потребность приморцев заниматься огородничеством, ведь это позволяет людям делать необходимые запасы на зиму. Именно поэтому власти не вводят жестких ограничений на поездки на дачу с начала эпидемии.

– Мы понимаем насколько это важно и нужно. Но вместе с тем обращаемся к главам муниципалитетов с просьбой провести разъяснительную работу с населением об опасности собираться большими компаниями. Этого нельзя допускать. Как бы граждане не чувствовали себя самоуверенно, нужно ограждать себя и близких от возможных последствий. Не принимать меры безопасности и беспечно относиться к своему здоровью и здоровью друзей – просто недопустимо, – заявил губернатор.

За соблюдением режима самоизоляции будут наблюдать мониторинговые группы административных комиссий в каждом муниципальном образовании. Информация от них будет передаваться в общий оперативный штаб. При необходимости планируется привлекать полицию и Росгвардию.

По словам губернатора, большие компании дачников или любых других отдыхающих, смогут вычислить с помощью квадракоптекоров. Как уверяет глава края, в министерстве лесного и охотничьего хозяйства достаточно техники для наблюдения. Специалисты планируют на майских праздниках мониторить местность.

Олег Кожемяко призвал жителей Приморья отнестись со всей ответственностью к майским выходным. Это касается не только выездов на дачу, но и остального времяпровождения. Губернатор уверен, что нужно позаботиться не только о своей жизни, но и здоровье окружающих. В целом от предстоящих выходных напрямую зависит дальнейшая эпидобстановка в крае и последующее послабление режима.

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