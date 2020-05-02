Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 3 мая 2020 года: заболело больше женщин, на природе поджидает полиция

Собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 3 мая 2020 года, самые важные события. В Приморье продолжает расти число заболевших, но, несмотря на это, жители края массово устремились на природу. Правда, там их поджидали полицейские.

25 НОВЫХ СЛУЧАЕВ

Статистика заболевших COVID неудержимо растет. Всего 455 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Приморском крае с начала эпидемии.

Как сообщили в оперативном штабе, еще 25 человек за минувшие сутки пополнили список СОVID+. Большинство заболевших – женщины. Кстати, первыми заболевшими в Приморье официально тоже были две женщины. А вот все четверо умерших от коронавируса – мужчины.

Всего с начала эпидемии 61 человек выписали из больниц после успешного лечения от коронавируса.

«КОРОНАВИРУСНЫЕ» НАРУШЕНИЯ

30 апреля в Приморье действует всеобщий масочный режим, согласно которому в местах скопления людей – магазинах, на общественном транспорте – все обязаны быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» в полтора метра. Кроме того, каждые два часа нужно проводить дезинфекцию.

Кто-то это проверяет? О, да. За минувшие сутки в Приморье проверено 500 объектов торговли и услуг, выявлено 115 нарушений, составлено 94 административных протокола. Такие данные 2 мая озвучил губернатор края Олег Кожемяко на селекторном совещании с главами муниципалитетов.

Основные нарушения, зафиксированные административными комиссиями, – отсутствие масок и перчаток у сотрудников, недостаточная дезинфекция помещений, несоблюдение «социальной дистанции» посетителями.

- Административные комиссии должны продолжать проверку объектов торговли и услуг в течение всех майских праздников. Снова посетить предприятия, где зафиксированы нарушения, и, если они не устранены, то вместе с Роспотребнадзором оформлять документы и обращаться в суд для приостановки деятельности таких компаний, – обозначил губернатор.

Во Владивостоке также проверили парикмахерские, салоны красоты, общественный транспорт, сняты с маршрута два автобуса за неудовлетворительное санитарное состояние, составлено 15 протоколов.

В Уссурийске проверено 122 предприятия торговли и бытового обслуживания. В Артеме 14 рабочих групп проверили 183 объекта и 71 единицу транспорта, составлено 22 протокола, 206 граждан предупреждены о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Контролировать соблюдение самоизоляции и масочного режима власти региона предложили самим жителям Приморья. Сообщить о выявленных нарушениях можно по телефону «горячей линий»: 8 (423) 273-14-90. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 16.00.

СЮРПРИЗ НА ПАТРОКЛЕ

Минувший день, 2 мая, запомнится во Владивостоке как один из самых жарких нынешней весной. Настоящее лето. Как тут усидеть на самоизоляции?

Естественно, многие поехали к морю. Но там их ждал сюрприз. На нескольких популярных пляжах дежурили полицейские. Они останавливали всех, кто пытался проехать к месту отдыха и разворачивали, грозя штрафом.

- Перекрыт въезд на остров Русский, на Патрокле находится пост, – рассказал мэр города Олег Гуменюк.

Власти утверждают, что рейды продолжатся до конца праздников.

Напомним, режим полной самоизоляции продлен в Приморье до 11 мая. Далее власти обещают начать поэтапное смягчение режима, но для этого нужно гражданам проявить сознательность и добиться снижения статистики по заболевшим.

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