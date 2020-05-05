Наконец-то серьезная мера: во Владивостоке в супермаркеты «Реми» перестали пускать без масок

За последние сутки в Приморье зарегистрировали 88 (!) новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего же с начала осложнения эпидситуации в регионе зафиксировали 635 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. К сожалению, ситуация не улучшается в том числе и из-за того, что горожане плохо соблюдают режим самоизоляции и игнорируют еще и масочный режим. Так торговая сеть «Реми» приняла решение внедрить жесткие меры по безопасности населения.

- Вход покупателей в магазины Реми без защитных масок воспрещен. Это сделано для нашей общей безопасности. На случай, если с собой не будет маски, можно поштучно приобрести на кассе, - сообщили представители торговой сети «Реми» в своем аккаунте в инстаграме.

Как оказалось, нововведение уже работает.

- Зашел в «Реми» без маски, действительно, отправили на кассу, чтобы я купил ее, только потом разрешили пройти внутрь. Ничего плохого в этом не вижу, все правильно сделали, - рассказывает местный житель Константин.

В соцсети же пользователи разбились на два лагеря: одни, как и Константин, считают, что это вынужденная мера, направленная на безопасность, другие возмущены стоимостью масок и тем, что за них в принципе нужно платить.