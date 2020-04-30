Новый запрет в популярном магазине Владивостока яростно обсуждают в сети

30 Апр 2020 2020-04-30T14:31:51+03:00

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С 30 апреля в Приморье действует масочный режим. Он подразумевает, что краевые жители впредь не могут находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты - масок, респираторов. Постановление подписано губернатором Олегом Кожемяко. Нарушение предписанных правил карается законом, - по крайней мере так указывается в самом решении.

С начала действия режима не прошло и суток, а в интернете уже появились рассказы о неприятных инцидентах, связанных с ограничительными мерами. Так, жительница Владивостока утверждает, что в популярном продуктовом магазине не пропускают внутрь без медицинской маски. Женщина задается вопросом о легитимности подобных действий.

- В продуктовый магазин на Эгершельде не пускают без маски. На вопрос, где её взять, говорят: «Вон, аптеки, берите там». В аптеках масок по-прежнему нет. Мне интересно, насколько законно не пускать граждан, не имеющих масок, в продовольственный магазин? И почему сам магазин не выдает (хорошо - не продает!) эти маски на входе? Уточню свою мысль: вопрос не в том, где взять маски, хотя он по-прежнему остается актуальным. Вопрос в том: насколько законны действия сотрудников?

На ее пост откликнулись десятки людей. Многие рассказали, где именно можно приобрести маску. Мест, надо сказать, таких не пересчитать - сейчас средствами индивидуальной защиты торгуют даже в киосках на остановках.

Сама же тема медицинских масок показалась приморцам интересной для обсуждения и вызвала много споров.

- Блин, да вы просто офигели со своими правами. В Тае масочный режим уже больше месяца. Все должны носить маски даже в собственной машине, за нахождение без маски штраф - 20 000 бат. И никого не интересует ваше мнение и качание прав. Нет масок в аптеках - сшейте сами, либо платите штраф, - пишет некая Наталья.

Часть комментаторов, как это часто бывает, стала во всех грехах винить действующую власть. Мол, постановили - значит, берите ответственность.

- Маску, на самом деле, купить не сложно. Но если уж власть сделала ношение масок обязательным (и не факт, что они признают шарф или платок адекватной заменой), то она обязана обеспечить ими граждан, - считает Эдвард.

На его мнение нашлось и противоположное. Елена вот утверждает, что надеяться в этом вопросе на кого-то, кроме себя, нельзя.

- Пока мы будем требовать и ждать, пока нас обеспечат, мы позаражаем друг друга. Ко мне вот прижимаются чужие люди в магазине, как к родной. Дистанцию не соблюдают. Дышат, кашляют мне в лицо, не пожелав надеть маску! А все потому что они не верят, они якобы не болеют, у них нет денег на маску. И, вообще, все те, кто решил защититься от болезни - идиоты и дураки! А я вспоминаю, что у меня дома бабуля, который будет 90, и свекр, который без ноги сидит в инвалидной коляске, и мне очень не хочется, чтобы они заболели. Поэтому я считаю, что те люди, которые игнорируют элементарные средства защиты - не хотят защитить своих близких и позаботиться о них. И на самом деле это беспечное отношение ко всем.

Закончить спор предложил некий Эдуард. Посоветовал просто всем соблюдать закон в обход гигиене.

- Прекращайте уже с этими масками. Несерьезно. Купите себе одну штуку, уберите в сумочку и надевайте там, где требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU