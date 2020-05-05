Кожемяко: Мы начнем поэтапно открывать торговые центры

5 мая на селекторном совещании с главами муниципалитетов и губернатором региона было принято решение ужесточить меры по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Ни для кого не секрет, что во всех крупных ТЦ края работает система видеонаблюдения – она и сыграет с нелюбителями масок злую шутку. При помощи них будут отслеживать нарушителей.

- Мы в любом случае начнем поэтапно открывать торговые центры. Но наша цель – защитить граждан, предотвратив возможное распространение инфекции и появление новых очагов заражений. Поэтому важно научиться работать в сложившейся ситуации. Так, идет процесс подключения крупных магазинов к системам видеомониторинга, чтобы мы могли определять, сколько людей находится в зале и сколько из них без масок. На объекте вообще не должно быть людей без средств индивидуальной защиты, защищающих органы дыхания. Претензии будем предъявлять непосредственно к руководителям торговых центров. Они ответственны за то, что в их точке нарушается санитарный режим, - заявил Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

По мнению главы региона, руководители ТЦ должны написать на дверях «Вход без масок запрещен». У предпринимателей есть два выхода: либо не пускать в помещение посетителей без масок, либо выдавать их всем на входе.

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