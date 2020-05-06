«Роснефть» поддержала зоопарк «Садгород» во Владивостоке

«Роснефть» оказала поддержку крупнейшему приморскому зоопарку «Садгород», предоставив дизельное топливо, необходимое для обогрева террариума с редкими видами крокодилов, змей, ящериц и других рептилий.

«Садгород» открылся в 2007 году и стал одной из главных достопримечательностей города. На большой территории зоопарка живут 450 различных животных – от редчайших видов хищников (дальневосточный леопард, амурский тигр, медведи, волки и прочие) до парнокопытных, сурикатов и дикобразов. До обострения эпидемиологической ситуации каждый день полюбоваться на зверей приходили сотни людей. Однако в настоящее время «Садгород» закрыт для посетителей из-за действующего режима самоизоляции.

Таким образом, зоопарк оказался в сложной ситуации. Средства от продажи входных билетов шли том числе, на питание и содержание животных.

Зоопарк из-за пандемии коронавируса оказался в бедствующем положении. Фото: Александр Латкин.

На просьбу о помощи откликнулось множество жителей Владивостока, компаний и организаций, среди которых – «Роснефть». Нефтяная компания предоставила необходимое количество топлива для обогрева помещений.

«Террариум нуждается в круглогодичном отоплении, поэтому дизтопливо нам требуется всегда. Мы разместили у себя в соцсетях просьбу о помощи: зоопарк живет на средства от продажи входных билетов, а сейчас, в период самоизоляции, посетителей нет. «Роснефть» откликнулась, и сегодня нам доставили топливо», – рассказал директор зоопарка Сергей Асновин.

Директор зоопарка Сергей Асновин. Фото: Александр Латкин.

Количества топлива будет достаточно, чтобы в течении нескольких месяцев поддерживать необходимый температурный режим в террариуме. Это чрезвычайно важно для редких видов рептилий, которые там содержаться. К примеру, в «Садгороде» живут нильские крокодилы – вторые по величине в мире после гребнистых крокодилов, или тигровые питоны, каждый из которых достигает до 5 метров в длину и весит до 50 кг, а также парагвайские анаконды - их длинна может достигать 4 метра. Впрочем, в террариуме также обитают и другие редкие рептилии, такие как каймановые сцинки – длина этих маленьких ящериц составляет всего 12 см.

Топливо нужно для обогрева террариумов с редкими рептилиями. Фото: Александр Латкин.

Справка

Компания «Роснефть» традиционно уделяет большое внимание экологии и защите окружающей среды.

В январе 2020 года «Роснефть» и Министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали Соглашение о взаимодействии в рамках национального проекта «Экология». Стороны будут развивать сотрудничество в области сохранения биологического разнообразия. «Роснефть» в течение четырех лет будет реализовывать корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем, среди которых особо выделены белый медведь, атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка.

В частности, компания реализует комплексную программу компании по поддержке и защите белого медведя и опекает всех белых медведей в российских зоопарках. В рамках комплексных арктических экспедиций ученые при поддержке НК «Роснефть» проводят исследования популяций, используя современные технологии.

В целом «зелёные инвестиции» «Роснефти» за последние пять лет превысили 240 млрд рублей, в ближайшие пять лет планируется инвестировать ещё 300 млрд рублей.