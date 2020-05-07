Чудо в честь юбилея Победы: ветеран Великой Отечественной войны вылечилась от коронавируса накануне 9 мая в Приморье

Два дня до одного из самых патриотически важных праздников для всех россиян – 9 мая. К сожалению, из-за сложной эпидситуации, связанной с распространением коронавируса, торжественные гулянья пришлось отменить. Поэтому всеобщее настроение было не таким праздничным. Однако все изменилось 7 мая.

В четверг стало известно о том, что среди тех, кому удалось победить Covid-19 оказалась ветеран Великой Отечественной войны. Порядка двух недель назад женщина поступила в больницу, где лабораторные исследования подтвердили ей диагноз чумы 21 века- «коронавирус». Напомним, что в группе риска как раз люди старше 65 лет. Для пожилых пациентов с хроническими заболеваниями этот недуг был смертельно опасным. И какого же было удивление узнать, что 94-летней героине удалось справиться с коронавирусом.

Как отмечают в пресс-службе правительства Приморья, вместе с ветераном из больницы выписали трех детей. Героиня стала самой возрастной жительницей региона, которой удалось одолеть этот проклятый вирус. Ну еще бы, за плечами победа в войне.

По информации источника «КП-Владивосток», у ветерана также имеется онкологическое заболевание, из-за которого ситуация могла обернуться настоящей трагедией. К счастью, вероятно, крепкий иммунитет женщины и профессионализм врачей не дали коронавирусу одержать победу в этом бою.

Исцеление ветерана за два дня до празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне называют чудом. А иначе это не назовешь. И пусть после очередного подвига героиня больше не знает бед со здоровьем и проживет еще 100 лет.

По данным министерства труда и социальной политики Приморского края, сегодня в списке ветеранов значатся чуть более 6,9 тысячи человек. И вот одному из них удалось снова сделать невозможное.

Напомним, что в Приморье сейчас активно реализуется программа «концерт под окнами ветеранов», которым занимается ТОФ. Военный ансамбль исполняет для героев песни и радует танцами прямо во дворе их домов. По словам многих ветеранов, такое внимание продлевает им жизнь.

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