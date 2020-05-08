2020-05-08T08:40:28+03:00
Общество

«Не дала вирусу вызвать пневмонию»: врач из Владивостока рассказал о том, как спасали 94-летнюю ветерана ВОВ от коронавируса

Поступила женщина в больницу в тяжелом состоянии
Кристина ГРИН
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На снимке врач, благодаря которому ветерану удалось вылечиться.На снимке врач, благодаря которому ветерану удалось вылечиться.Фото: Кристина ГРИН
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За два дня до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке произошло настоящее предпраздничное чудо. 94-летняя ветеран Великой Отечественной войны вылечилась от коронавирусной инфекции. Женщина оказалась самой возрастной в регионе, кому удалось победить Covid-19. Еще бы – за плечами победа в войне, у вируса не было шансов. Это стало сенсацией не только для Приморья, но и для всего Дальнего Востока.

Вместе с врачом инфекционного госпиталя, где лечилась героиня, выясняем, как удалось добиться выписки ветерана, ведь возраст пациентки сразу говорил о том, что речь пойдет о тотальной группе риска. Ситуация с героиней усугублялась еще и тем, что у нее было онкологическое заболевание. Как выяснилось, сперва за 94-летней женщиной наблюдали как за контактным лицом.

- Поступила женщина 22 апреля в тяжелом состоянии, но это было обусловлено не коронавирусной инфекцией, а ее сопутствующей онкологической патологией. Сам коронавирус протекал в средней степени тяжести. Самочувствие у нее было, учитывая ее заболевание и возраст, относительно удовлетворительное, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Никита Тихонов, врач-инфекционист госпиталя особо опасных инфекций во Владивостоке. - Лечили согласно рекомендациям, то есть она получала противовирусную, противобактериальную терапию и патогенетическое лечение. Мы работаем по контрольным анализам, если человеку приходят два отрицательных результата на коронавирусную инфекцию, то мы уже можем говорить о том, что он выздоровел.

Врач отмечает, что, к счастью, никаких осложнений в виде пневмонии коронавирус не породил. Специалисты уверены в том, что успех операции по спасению ветерана от Covid-19 на 100% зависел от своевременного получения терапии. Что и было сделано.

Медики признаются, что, разумеется, опасения были у всех. Тут сыграли роль и возраст пациентки, и онкологическое заболевание – предсказать такой финал было просто невозможно. И вот, спустя чуть больше двух недель, чудо – тест показал, что ветеран выздоровела. Ее уже выписали из больницы, и она находится дома. 9 мая она отпразднует в кругу семьи, а не в больничной палате. Вот уж действительно, тех, кто победил войну, не страшит никакой вирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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