Люди Кадырова рассказали, как ловили вандалов во Владивостоке

Началось все чуть больше недели назад. Неизвестный молодой человек бездумно разрисовал баллончиком различные места во Владивостоке. Художества больше похожие на каракули трехлетнего ребенка, украсили не только стены города, но и белоснежную ротонду в самом его центре. А ведь за несколько дней до нападения вандала городские службы как раз обновили прогулочную зону вдоль улицы Набережная. Ротонды, с которых открывается живописный вид на Амурский залив, также были побелены.

Возможно, что этом дело бы закончилось: мэрии пришлось бы вновь отправлять людей красить стены, а неизвестный вандал бы и дальше продолжал свои деяния. Вот только в какой-то момент личность горе-дизайнера раскрылась. Причем оказался виноват в этом только он сам. В своем интаграме юноша выложил кадры «творческого процесса». Вероятно, хотел похвастаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="230" height="400" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777719" frameborder="0"></iframe> Горе-дизайнер похвасталя рисунками в инстаграме.

Видеозаписи быстро разлетелось по сети, вызвав бурю негодования у приморцев. И как только на парня, так сказать, стали «показывать пальцем» (в интернете, разумеется), он обиделся. Закрыл свой аккаунт и удалил ролики.

Последовало ли бы дальше наказание? Кто знает. Ведь этого не могут на 100% гарантировать ни раскрытая личность, ни общественные роптания. По крайней мере, навряд ли дело бы разрешилось так быстро, как произошло в итоге.

За вандала и его друга-оператора взялись мужчины из представительства Чеченской республики в Приморском крае. Нашли, заставили парней не только убрать каракули, но и извиниться перед окружающими.

Вот и видео с извинениями есть:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/776976" frameborder="0"></iframe> Вандалов во Владивостоке поймали и заставили извиняться.

Редакции «КП-Владивосток» удалось поговорить с Максимом, мужчиной, занимавшимся поимкой вандалов.

- Я работаю в представительстве Чеченской республики, и изначально нас действительно попросили поймать вандалов. Нашли мы их просто по цепочке: через людей, которые знают большую часть молодежи, включая уличных «художников». Где-то пять часов на поиски потратили. С ребятами провели профилактическую беседу, они сами осознали свою ошибку. Исправили все свои граффити - и то, что на ротонде, и другие. Извинились, сказали, что впредь больше такого повторять не будут.

По словам Максима, его и его друзей интерес к поимке вандалов возник даже не потому, что их попросили (кто это сделал, не разглашается), но и потому что им самим хочется, чтобы в дальневосточной столице было благоустроено.

- Дело даже не в представительстве. Просто мы сами живем в этом городе и хотим, чтобы здесь было красиво и чисто, поэтому мы все для этого делаем возможное. Переодически даже проводим различные благотворительные акции, делаем полезные проекты, о которых не афишируем. К примеру, помогаем в еде нуждающимся, еще какие-то моменты. Вскоре вот собираемся на свои средства провести уборку в городе, - поделился Максим.

Жители и гости города обожают фотографироваться у ротондыФото: Сергей БАЛАНОВ

В общем, такие вот в Приморье живут разные люди. Кто-то занимается вандализмом и портит городские стены, а кто-то вот безвозмездно тратит силы и средства на то, чтобы украшать мир вокруг.

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