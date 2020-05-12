«Возвращаемся к обычной жизни»: Сахалин и Курилы начали поэтапно выходить из самоизоляции

Сахалин и Курилы с 12 мая начали поэтапно выходить из режима самоизоляции. В островном регионе уже заработала часть детских садов и школ, открылись некоторые непродовольственные магазины. По словам губернатора области, они «постепенно возвращаются к обычной жизни».

Почему именно Сахалин и Курилы?

Начнем с того, что в свое время, а именно в конце марта, региональные власти огородили острова от всей России. Всех, кто хочтел попасть на Сахалин и Курилы, отправляли на принудительный карантин. Кто-то едет в обсерватор, кто-то на домашнюю самоизоляцию (для сравнения: в Приморье схожую меру ввели аж 28 апреля, то есть, спустя месяц, после ограничений на Сахалине).

Кроме того, все прибывающие должны еще и сдавать тесты на COVID-19 и делать КТ. Без исключений.

- На Сахалине созданы условия, при которых все приезжающие люди, садятся на карантин. У нас коронавирус вообще не распространяется по территории. Он купируется в наших инфекционных госпиталях, - рассказывает губернатор Валерий Лимаренко.

На данный момент в области один из самых низких по стране темпов прироста заболеваемости. За весь период эпидемии зарегистрировано 43 случая коронавирусной инфекции, 20 человек выздоровели, 23 проходят лечение в Долинской ЦРБ.

Что разрешено островитянам?

С 12 мая в островном регионе гражданам разрешили прогуливаться с детьми и посещать спортивные секции. Но! Тренировки должны проходить в специализированных залах и на открытых площадках (к примеру, на объекте площадью до 50 квадратных метров не могут одновременно находиться более 5 человек). А при занятиях в помещениях необходимо соблюдать дезинфекционный режим.

По всей области сегодня заработали магазины одежды, торговые точки с аудио- и видеотехникой, ювелирными изделиями и музыкальными инструментами, мастерские по ремонту обуви. Указ распространился только на организации, у которых есть свой отдельный вход.

В семи муниципалитетах региона (в список вошли те районы, в которых не было выявлено зараженных коронавирусной инфекцией) открылись детские сады и общеобразовательные школы. Но за парты вернулись пока что только одиннадцатиклассники.

- Во время и уроков и перемен школьники и педагоги должны носить медицинские маски. А на занятии одновременно могут присутствовать только 15 человек. Помещения теперь будут чаще проветриваться и дезинфицироваться, перемены станут длиннее, - рассказывают в пресс-службе областного правительства.

По их словам, к следующему этапу выхода из режима изоляции на островах перейдут, только если не будет роста заболеваемости, а также при соблюдении жителями санитарных норм.

«Закрытые острова»?

Для того чтобы обезопасить жителей, на Сахалин и Курилы с 14 мая попасть будет совсем непросто, а то и вовсе невозможно. Власти ограничивают въезд и вводят систему цифровых пропусков.

Согласно нововведению, чтобы попасть на острова, нужно иметь сахалинскую регистрацию. Если же ее нет, то необходимо оформить цифровой пропуск. Его, в свою очередь, выдают тем, кто прилетает по работе. Причем у наемного рабочего обязательно должно быть приглашение от работодателя.

- Ко мне обращаются сахалинцы и курильчане с просьбой «закрыть регион». В тоже время нам необходимо обеспечить производственный процесс, работу важных отраслей экономики, - рассказывает Валарий Лимаренко. - У нас в регионе добывают и уголь, и нефть, и рыбу. Исходя из сложившейся ситуации, с 14 мая у нас вводится режим электронных пропусков для трудовых мигрантов, которые прибывают на территорию Сахалинской области. Запускается специальная система, которая будет следить за тем, чтобы приезжали только те люди, которые буквально работают в важнейших отраслях.

Введение новой системы островитяне оценили высоко. Причем не только из соображений безопасности. Области приходится за свой счет содержать трудовых мигрантов в обсерваторах, а ведь многие из них приезжают абсолютно бесцельно.

- Мы часто сталкиваемся с тем, что эти люди приезжают в никуда. У них нет работы, средств к существованию. Они выпадают из правового поля, часто их образ жизни связан с нарушением закона. Думаю, с введением электронных пропусков на остров в этой сфере будет наведен порядок, - считает депутат городской думы Южно-Сахалинска Майя Кириллова.