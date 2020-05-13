Во Владивостоке инспектор, видя летящий на толпу людей автомобиль, оттолкнул девушку и принял основной удар на себя

Оформление ДТП во Владивостоке закончилось крайне неожиданно как для самих участников, так и для полицейских. Дело в том, что инспектор, прибывший на место столкновения, вынужден был спасать девушку от пьяного водителя, который буквально влетел в стоящие на дороге авто. Сотруднику органов внутренних дел и горожанке понадобилась помощь медиков.

Двойное ДТП произошло в ночь со вторника на среду в районе дома №5 на Вилкова. По словам очевидцев, проезд на злополучном перекрестке, где постоянно происходят столкновения, в этот раз не поделили Toyota Prius и Toyota Vitz. На место происшествия прибыл аварийный комиссар и инспекторы ГИБДД.

Пока специалисты зарисовывали схему, со стороны Спортивной на большой скорости выехала Toyota Wish. Свидетели уверяют, что автомобиль мчался прямиком на людей. Среагировать на опасный маневр успел полицейский, который буквально оттолкнул стоящую рядом девушку и принял основной удар машины на себя. Участницу сразу двух аварий задело по касательной.

Как уверяют очевидцы, водитель Toyota Wish еле держался на ногах. Мужчина врезался в автомобиль аварийного комиссара и разбил полицейскую машину. По всей вероятности, виновнику теперь придется надолго попрощаться с правами.

В пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку прокомментировали, что инспектора госпитализировали в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/778766" frameborder="0"></iframe> Полицейский, рискуя собственной жизнью, спас участницу ДТП во Владивостоке.Видео: ak_vdk

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