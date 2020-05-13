День города Владивостока 2020: дата проведения, программа мероприятий

В 2020 году День города Владивостока состоится в любом случае, даже если будут действовать ограничительные меры из-за коронавируса. Программа мероприятий сейчас разрабатывается, но уже известно, в какие сроки пройдут основные мероприятия.

Основные праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут во Владивостоке в 2020 году в период с 2 по 4 июля. Уже сейчас запланированы традиционные возложения венков к памятникам города на 2 июля 2020 года.

Общегородской праздник состоится в субботу, 4 июля. Его формат пока неизвестен. Все дело в том, что во Владивостоке, как и во всем Приморье, режим самоизоляции, как и все сопутствующие ограничительные меры, продлены до 31 мая. В случае, если к началу июля эпидемиологическая обстановка в крае нормализуется, общегородской праздник пройдет в привычном формате.

Однако никто не исключает и второго варианта развития событий, когда ограничительные меры, в том числе и запрет на проведение массовых мероприятий, будут продлены. В этом случае праздник все же состоится, но в усеченном формате.

В ближайшее время администрация Владивостока подготовит план проведения Дня города в 2020 году и озвучит возможную программу праздника.

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