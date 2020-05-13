«Они жалобно скулили и пищали»: на Колыме раскопали и спасли щенят, едва не погибших на дне заброшенного колодца

Трогательная история прямиком из далекого Магадана. Там развернулась настоящая спасательная операция. Все ради двух щенят, которые оказались под землей. К счастью, для сотрудников МЧС нет разницы – человек в беде или животное – они выручат всех. Именно благодаря такому отношению малыши остались в живых.

Малыши провалились в щель и оказались в шахте.Фото: ДВРПСО МЧС России

Началось все со звонка в Магаданский поисково-спасательный отряд. «Щенки упали в заброшенный колодец по улице Марчеканской, жалобно скулят и пищат, помогите спасти «малышей» - заявили обеспокоенный местные жители. Жалобные звуки доносились из-под земли рядом с жилым пятиэтажным домом. Разумеется, проигнорировать такое обращение сотрудники «чрезвычайного» ведомства не могли.

Открытых люков рядом не было.Фото: ДВРПСО МЧС России

- Позже мы выяснили, что щенята провалились в щель, которая образовались со стороны торца дома. Так они угодили в подземную шахту с электрическим кабелем, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Алексей Коваль заместитель начальника отряда Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России. – Вытащить их из той щели, разумеется, было просто невозможно. Пришлось искать другой выход из ситуации.

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Задача оказалась не такой простой, как могло показаться. Поблизости не было ни одного открытого колодца. Сотрудникам МЧС пришлось примерить на себя практически роль археологов и наощупь искать заросший грунтом люк.

В итоге обоих щенков спасли и передали маме.Фото: ДВРПСО МЧС России

Примечательно, что, затаив дыхание, за спасательной операцией следили не только жильцы пятиэтажного дома, но и мама щенят, которая не отходила от колодца. К счастью, отыскать «замаскированную» крышку люка все же удалось. Спасатели спустились вниз и нашли двух милых щенят, которые из последних сил скулили, пытаясь до кого-то достучаться.

В итоге этой чудесной истории малышей передали маме, которая тут же принялась кормить крох, которые за время заточения успели проголодаться.

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