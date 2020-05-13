Поэтапный выход из режима самоизоляции во Владивостоке: когда может начаться и при каких условиях

В Приморье уже 18 мая может начаться поэтапный выход из режима самоизоляции. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко. Однако, для того, чтобы этот процесс начался, нужно соблюдать определенные условия. Рассказываем, при каких обстоятельствах в Приморье может начаться процесс поэтапного выхода из самоизоляции

В соответствии с распоряжением президента России, региональные власти при смягчении ограничительных мер должны разработать свой план действий и соблюдать при этом рекомендации роспотребнадзора.

- Ограничения мы не снимали, никаких новых списков предприятий, которые могут или не могут работать в текущей эпидемиологической ситуации, не составляли. Да, до меня тоже дошли слухи, что открылись какие-то торговые центры. Если это действительно так – речь о нарушении режима повышенной готовности и действующих ограничений. По отношению к таким предприятиям будут приниматься все необходимые меры воздействия, – отметил Олег Кожемяко.

Что касается самой возможности поэтапного выхода из режима самоизоляции, то во внимание берутся многие критерии, в том числе ежедневный прирост количества зараженных опасной инфекцией. Такое решение может быть принято уже на следующей неделе. Случится ли это, зависит от самих жителей края.

- Мы добиваемся перелома в лучшую сторону. Делаем все, чтобы эпидемиологическая обстановка менялась. Многое зависит от самих приморцев. От того, как соблюдается самоизоляция, “социальная дистанция”, масочный режим, от того, насколько мы требовательны друг к другу и организациям, работающим в сфере торговли, продовольствия. Сегодня мы стоим у черты, где любое неверное решение может привести к тому, что вся работа, которая велась в течение последнего месяца, окажется напрасной. Нужно набраться терпения. Предстоящие дни до понедельника будут определяющими. Поэтому нельзя расслабляться, – подчеркнул Олег Кожемяко.

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