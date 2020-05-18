2020-05-18T11:06:07+03:00
Общество

«Получаешь сейчас зарплату, и настроение поднимается»: сколько на самом деле заработали борющиеся c Covid-19 врачи во Владивостоке

За апрель медикам уже перечислили все надбавки за то, что они лечат зараженных пациентов [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Всем, кто работает с зараженными пациентами, положены региональные и федеральные надбавки.Всем, кто работает с зараженными пациентами, положены региональные и федеральные надбавки.Фото: Кристина ГРИН
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В Дальзаводской больнице развернулся самый большой на Дальнем Востоке инфекционный госпиталь. Сейчас здесь с коронавирусной инфекцией борются не только специалисты Владивостока, но и медработники из других районов и регионов. Всего в госпитале числится порядка 380 сотрудников. Они все сперва прошли обучение на работу с коронавирусной инфекцией, а теперь получили заработную плату с повышенными надбавками за опасные условия труда. Врачи заработали около 350 тысяч рублей за апрель, средней медицинский персонал – около 140 тысяч рублей, младший медперсонал – до 100 тысяч рублей.

Заработные платы выросли в несколько раз. Фото: Кристина ГРИН

Заработные платы выросли в несколько раз.Фото: Кристина ГРИН

- Мы работали с пациентами с коронавирусной инфекцией с апреля месяца. Сегодня нам выплатили заработные платы за тот месяц. Они значительно увеличились, поэтому это достаточно серьезная мотивирующая ситуация. За апрель врачебный персонал получил заработные платы в размере 300-350 тысяч рублей, средний медицинский персонал – 150 -180 тысяч рублей, младший – до 100 тысяч рублей. Зарплата, действительно, очень возросла за счет краевых, федеральных выплат. Краевая выплата составила порядка 20-23 тысяч рублей, федеральные выплаты – 38 тысяч и 80 тысяч рублей. С учетом нашего районного коэффициента получились такие суммы, - рассказывает Елена Новицкая, главный врач Владивостокской клинической больницы №4. - Сумма, кстати, не зависит от количества часов, которые человек отработал с пациентами с коронавирусом в месяц. Есть еще и основная заработная плата, которая зависит от квалификационной категории и от выполняемой работы. В обычных больницах таких заработных плат, конечно, нет.

Дальзаводская больница - часть 2..Кристина ГРИН

Несмотря на то, что многие жители Приморья сочли такие заработные платы у работников медицинского сектора – фантастикой, количество нулей совпадает с анонсируемыми.

Средняя зарплата врача теперь составляет порядка 350 тысяч рублей. Фото: Кристина ГРИН

Средняя зарплата врача теперь составляет порядка 350 тысяч рублей.Фото: Кристина ГРИН

- Расчетный лист в бумажном варианте я не получила, а получила уведомление о начислении заработной платы. Вчера пришла федеральная доплата за полмесяца – 88 тысяч 660 рублей. Региональные тоже были. В сумме за апрель у меня получилось около 350 тысяч рублей, - рассказывает Мария Свислоцкая, врач-анестезиолог-реаниматолог Дальзаводской больницы. – До этого моя зарплата была около 100 тысяч рублей. А сейчас, когда получаешь 350, настроение сразу поднимается. Мы предпринимаем все меры безопасности. Конечно страшно. Но это работа, которая часто сопряжена с рисками.

Чтобы начать работу, нужно вооружиться с ног до головы. Фото: Кристина ГРИН

Чтобы начать работу, нужно вооружиться с ног до головы.Фото: Кристина ГРИН

В целом видно, что госпиталь работает как четко слаженный механизм. Все уже привыкли и к тому, что нужно тщательно вооружиться прежде, чем зайти в «красную зону» - так называю т отделение, в котором находятся зараженные, и к тому, что сложно дышать в таком костюме. Для медицинской армии госпиталя все это уже стало обычными будними днями.

Дальзаводская больница - часть 3..Кристина ГРИН

- Чувствую себя в нем вполне нормально, потеет только лицо, тяжело дышать, а в остальном все нормально. Мы работаем по 6 часов, потом мы переодеваемся, на следующие сутки надеваем уже новые костюмы,- говорит буфетчица госпиталя Анна Денисова. - Чтобы так одеться, нужно немного - минут 15. Все уже знают, что делать, и какая должна быть последовательность действий. Страшно было только в первый раз. Сейчас уже ко всему привыкли.

Дальзаводская больница - часть 1..Кристина ГРИН

Примечательно, что с коронавирусной инфекцией здесь борются вместе и специалисты высшей категории с десятилетним опытом работы, и совсем еще юные девушки, недавно начавшие практиковать, но которые храбро терпят даже ужасно тугие очки для безопасности. После них, кстати, остаются довольно глубокие отпечатки на лице. Но даже к этому дискомфорту привыкаешь.

К мерам безопасности здесь относятся крайне ответственно. Фото: Кристина ГРИН

К мерам безопасности здесь относятся крайне ответственно.Фото: Кристина ГРИН

Врачи признаются, что с такими зарплатами настроение сразу повышается. Фото: Кристина ГРИН

Врачи признаются, что с такими зарплатами настроение сразу повышается.Фото: Кристина ГРИН

Несмотря на многообразие возрастных групп среди персонала госпиталя, все единодушны в одном – лучше пусть вирус уходит, они даже готовы пожертвовать такими высокими зарплатами, но больше не встречать инфекцию, способную унести сотни жизней.

В таких автобусах медперсонал добирается в гостиницу после рабочей смены. Фото: Кристина ГРИН

В таких автобусах медперсонал добирается в гостиницу после рабочей смены.Фото: Кристина ГРИН

Уставшие герои едут в гостиницу после рабочего дня. Фото: Кристина ГРИН

Уставшие герои едут в гостиницу после рабочего дня.Фото: Кристина ГРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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