2020-05-18T10:42:19+03:00
Общество

Приморский «чиновник Наливкин» обеспечил Уссурийск бесплатными общественными туалетами

«Председатель исполнительного комитета» записал очередное шуточное видео, в котором в очередной раз рассказал, как он борется с проблемами [видео]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Виталий Наливкин выпустил очередное видео, где рассказал, как решить проблему общественных туалетов в Уссурийске.Виталий Наливкин выпустил очередное видео, где рассказал, как решить проблему общественных туалетов в Уссурийске.
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В сети появилось видео, героем которого стал фейковый приморский чиновник Виталий Наливкин. На этот раз «председатель исполнительного комитета» показал, как надо решать проблему нехватки общественных туалетов в Уссурийске.

«До недавнего времени проблема нехватки общественных туалетов для уссурийцев стояла так же остро, как и для жителей других российских городов. По завершении майских праздников власти Уссурийска решили раз и навсегда избавить горожан от этой проблемы. Из городского бюджета было выделено 250 тысяч рублей на закупку 100 современных городских туалетов», - рассказывает диктор в вначале ролика.

Однако в эти же секунды в кадрах появляется тот самый «современный туалет» за 2,5 тысячи рублей - деревянная кабинка, сколоченная из досок и гвоздей с двумя дверьми, на которых написано «М» и «Ж». Такие сооружения вряд ли назовешь комфортными, тем более что на месте у этого сооружения обнаружился изъян.

Виталий Наливкин устанавливает новые туалеты в Уссурийске.

«Почему здесь перегородки нет? Как будут мужчина и женщина сидеть? Вы куда вообще смотрели?», - негодует Виталий Наливкин.

Впрочем, как рассказывается в шуточном видео, реакция горожан оказалась весьма положительной. Горожане с восторгом приняли новость о том, что такие туалеты будут установлены по всему городу.

Спустя 3 часа после публикации шуточное видео от «приморского чиновника» посмотрело 28 тысяч человек.

Справочно. Виталий Наливкин является собирательным персонажем, идейным вдохновителем которого выступает Андрей Клочков. Для каждого видео пишется сценарий, а все миниатюры тщательно прорабатываются. За образом Витаялия Наливкина стоит целая команда авторов, актеров и бывших телевизионщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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