Присяжные – вершители судеб: в Приморье выясняют, виновен ли многодетный член секты и двое его сыновей в зверском убийстве семьи

Во Владивостоке начались прения по резонансному уголовному. Преступление было совершено в селе Анисимовка в 2016 году. 20 декабря оперативники нашли два сожженных тела пожилой пары. Трупы находились в машине, которая тлела после огня на окраине села. К удивлению многих местных жителей, обвинение в тяжком преступлении предъявили многодетному Александру Гордееву – отцу семерых детей и главному экологу в округе. Погибшие были его соседями – семьи, можно сказать, враждовали, поэтому обстановка в населенном пункте несколько лет была, мягко скажем, напряженной.

Важно отметить, что сам Александр, как и все члены его семьи относят себя к одному из самых известных религиозных движений России – к «рериховцам». Это последователи учения Николая Рериха, которое основано на духовном развитии человека и укреплении развития духовных основ человечества. Вместе с главой семейства обвиняемыми по делу проходят два его сына – Святослав и Радимир.

По версии следствия все было так: 20 декабря трое Гордеевых поехали в безлюдное место, которое расположено недалеко от дома погибшей пары. Они заранее вооружились топором и монтировкой, чтобы совершить преступление. Оперативники полагают, что мужчины сразу знали, что идут именно на убийство. Увидев джип вражески соседей, Гордеевы напали. Мужчину ударили по голове топором, как только он вышел из машины. Его супруга пыталась спастись и давила на газ, но иномарка застряла в болоте.

- Обвиняемые жестоко расправились с потерпевшей, нанеся множественные удары руками, ногами и топором по ее голове. После совершения убийства пары, обвиняемые вывезли транспортное средство вместе с телами в безлюдное место, где совершили поджог, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - В результате чего был причинен ущерб в размере 600 тысяч рублей.

В итоге, как оказалось, на первом допросе мужчины сознались в содеянном, однако по мнению родственников обвиняемых, признание от Гордеевых было получено незаконно. Тем не менее, после проведения 10 судебных экспертиз было ясно, все Гордеевы вменяемы и не страдают психическими расстройствами.

Вскоре материалы передали в суд, рассматривали уголовное дело присяжные, однако из-за того, что один из вершителей судеб не явился на завершающее заседание – партию присяжных пришлось распустить и собрать новых. И вот вторая гвардия с осени прошлого года пытается выяснить, кто же все-таки убил пожилую семейную пару.

- Я виделась со своими мужчинами в феврале, до этого не удавалось это сделать год. Конечно, все они изменились. Они улыбаются, потому что рады мне, а у меня ком в горло, разрыдаться хочется, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Юлия Гордеева, супруга Александра и мать его семерых детей. – Конечно, мы все опасаемся того, что вторые присяжные заседатели будто не принимают во внимание все доказательства, которые мы предоставляем на суде. Ну еще бы, когда нашим свидетелям то не дают выступить, то закрывают рты. Понимаете, мы пытаемся добиться справедливости, потому что никто из моих мужчин не должен нести наказание за преступление, которого не совершал.

По словам Юлии, изначально не было никаких улик доказывающих, что ее муж и сыновья виновны в убийстве. Уликами, которые приобщили к материалам дела, были капли крови на палке и на мешке с зерном. Только вот по мнению супруги обвиняемого, убивая топором и арматурой, крови должно было быть намного больше.

Вместе с тем, близится приговор. Теперь судьба трех членов семьи в руках у присяжных заседателей. Им предстоит вынести резолюцию и сказать, виновны ли Гордеевы в жестоком убийстве соседей или в деле все же появятся новые фигуранты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многодетному члену секты рериховцев и двум его сыновьям грозит пожизненное за зверское убийство соседей

Супруга главы семьи уверена – за решеткой сидят невиновные. По делу в Приморье уже во второй раз собрали присяжных [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14