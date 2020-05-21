Быстрая доставка на дом: Яндекс.Еда заработала на Дальнем Востоке

Устроить романтический ужин, отметить праздник или просто расслабиться в любимом кафе во время эпидемии, увы, не получится. Но это не значит, что нужно отказывать себе в приятных моментах. В Хабаровске и Владивостоке заказать готовые блюда из понравившихся вам заведений теперь можно с доставкой на дом в Яндекс.Еде. 30-40 минут и ваше гастрономическое желание исполнено.

С начала пандемии сервис втрое расширил географию и начал работать, в том числе и на Дальнем Востоке. Благодаря этому многие предприниматели смогли сохранить свой бизнес в условиях пандемии. Первыми из-за карантина пострадали заведения общепита, которым из-за распространения коронавируса пришлось закрыться. Хорошо, что на доставку разрешили работать. Но здесь не без нюансов. Малому бизнесу в сжатые сроки буквально с колес сложно открыть службу доставки: запустить сайт, если его не было, приобрести транспорт, нанять курьеров, организовать упаковку блюд. Сумма затрат вырисовывается приличная, а для некоторых неподъемная. Работа с крупными агрегаторами в этом плане хорошее подспорье.

- В нашем заведении еще до пандемии была налажена услуга доставки еды. Запускаться с нуля нам не пришлось, мы уже работали в таком формате. К Яндекс.Еде подключились, чтобы привлечь дополнительных клиентов. У них хорошая для этого площадка, - говорит гендиректор одного из банкетных залов Владивостока Александра Рослякова.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА: «АГРЕГАТОРЫ СПРАВЛЯЮТСЯ»

Подключение к сервису происходит за несколько часов и подходит как крупным сетям, так и небольшим кафе и ресторанам, которым сложно выстроить собственную логистику. Более того, новые заведения, подключающиеся к Яндекс.Еде, могут воспользоваться программой поддержки независимых ресторанов и сетей, включающих до трех заведений. Расходы на доставку первых 100 заказов сервис берет на себя, а собственными силами рестораны смогут доставлять заказы с нулевой комиссией до 15 июня.

- Несмотря на сложную ситуацию, на сайтах агрегаторов появляется все больше предложений от ресторанов. Это говорит о том, что заведения общепита массово начали подключаться, фактически для них сейчас это единственная возможность, чтобы продолжить работать, - говорит эксперт рынка фуд-сервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова. – Агрегаторы справляются, делают все необходимое, чтобы их платформы работали, предлагают обширный ассортимент. По своему опыту могу сказать, что у меня не было ни одного случая, чтобы готовую еду привезли с опозданием или вообще не доставили, как это часто бывает с другим товарами.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Жители Хабаровска и Владивостока могут оформить заказ через мобильные приложения Яндекс, Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, и на сайте eda.yandex. Стоимость доставки зависит от суммы заказа: в среднем она составляет 49 рублей, а блюда на сумму от 1500 рублей привезут бесплатно. Во время пандемии все заказы оплачивают онлайн, и передаются бесконтактно: курьер ставит заказ у двери и отходит на несколько метров, пока вы забираете пакеты.

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В Хабаровске жители города отдают предпочтение американской кухне. На первом месте по популярности хот-доги с картофелем фри и наггетсы. Спросом также пользуются тако, буррито и салаты - например, «Цезарь». Самые популярные напитки - кола и лимонад.

Во Владивостоке горожане отдают предпочтение блюдам китайской и японской кухни. Фавориты - мясо в кисло-сладком соусе, лапша удон, роллы. Спросом также пользуются блюда европейской и русской кухни: среди самых популярных позиций - пицца и сырники. Из напитков жители города предпочитают колу и облепиховый морс, а из десертов - пироги.