«Она меня назвала шлюхой»: девушка со скандального видео попыталась оправдаться за публичное избиение знакомой

На днях по социальным сетям и СМИ разлетелось видео жестокого избиения 18-летней девушки в приморском городе Лесозаводск. Камера телефона одного из наблюдателей запечатлела, как одна особа издевается над другой на глазах у нескольких равнодушных зрителей - хватает за волосы, бьет ногами и руками по лицу и телу, а жертва даже не пытается сопротивляться.

К сожалению, такие ролики давно не редкость. Что движет этими агрессивными людьми? Сожалеют ли они потом о содеянном, пытаются ли исправится? Коррепонденту «КП-Владивосток» удалось связаться той самой девушкой, устроившей это публичное избиение, 19-летней Полиной. Она рассказала свою версию о том, что стало причиной конфликта. Приводим ее рассказ, верить которому или нет, - каждый решит самостоятельно.

Инцидент произошел в местечке рядом с военной частью, местные называют его «гарнизон». В тот злополучный день Полина вместе с друзьями пришла «на гарнизон» отдохнуть. Как она говорит, никаких разборок затевать не планировала.

- Это не было специально, пусть у нас со Светой (имя изменено - прим. ред.) и давно неприязнь. Но я просто случайно увидела, что она на одной из лавочек гарнизона сидит с каким-то мужиком. Они выпивали пиво. Мы с подругой решили к ней подойти, потому что нам захотелось кое-что выяснить… Дело в том, что Света распускала не очень хорошие слухи про мою подругу, поэтому им нужно было поговорить, - рассказывает девушка. - И вот в какой-то момент Света решила меня оскорбить - назвала шлюхой. Я ей ни слова плохого до этого не говорила. Она начала словесно на меня наседать: разные маты говорила в мою сторону. И тогда я стала пощечины ей давать, она на них отвечала «Давай бей, мне все равно». Ну я и не остановилась.

Поверить в такую версию помогло бы полное видео, ведь, по словам Полины, разлетевшийся по сети ролик обрезан, а в первоначальной же версии было запечатлено и начало конфликта. Вот только друзья Полины ролик удалили, а телефон, на который велась съемка, изъяла полиция.

- Мы вчера со Светой поговорили. Она сказала, что ей не нужно было меня оскорблять, и что она была не права. Заявление на меня тоже не будет писать, но суд все равно состоится - она сняла побои. Там у нее вроде как на плече синяк. Я хоть и била ее коленом, но промахивалась. Если бы я ее серьезно ударила, то нос бы сломала. Я не люблю драться и жалею, что так получилось: что никто меня не остановил, что я сама не остановилась. Им (компании - прим. ред.) наверное всем весело было, а когда я поняла, что произошло, мне смеяться вообще не хотелось.

Правоохранительные органы начали проверку сразу после опубликования в сети кадров избиения.

- Полицейскими установлены личности и опрошены все участники инцидента. Конфликт между девушками урегулирован, - сообщают в пресс-службе краевого УМВД. - Телефон, на который производилась видеозапись, изъят. 18-летней девушке выдано направление на судебно-медицинское освидетельствование. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Как говорит Полина, неожиданно обрушившаяся на нее «слава» ей не нравится. В интернете ей даже поступают угрозы.

- Меня, если честно, задевает общественное осуждение. По всякому сейчас оскорбляют, пишут какая плохая. Хотя я им говорю, что «вас же там не было», да и видео не с начала. Я стараюсь не обращать внимание на плохие комментарии, но иногда не получается. Вчера вот мне мальчик пишет, что я сама получу за то, что сделала, и что меня убьют…

За избиение Полину будут судить по административной статье.

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