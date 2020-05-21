2020-05-21T12:28:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сахалинскую область теперь будут пускать только со справкой на отрицательный коронавирус

Нововведение касается всех, у кого нет местной регистрации
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приезжающие в Сахалинскую область должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирусПриезжающие в Сахалинскую область должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирусФото: Сергей БАЛАНОВ
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Приезжих без отрицательного теста на коронавирус с 27 мая не будут пропускать на территорию Сахалинской области. Соответствующий указ подписал губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Нововведение касается только тех, у кого нет местной регистрации.

Уже со следующей среды граждане из других стран и регионов, которые соберутся посетить Сахалин и Курилы, должны будут заранее сдать анализ на COVID-19. Причем проверяться им придется не ранее чем за три дня до прибытия.

Помимо отрицательных тестов на COVID-19 пассажирам по-прежнему необходимо будет предъявлять цифровые пропуска. Их выдают только тем приезжим, у кого есть оформленные трудовые отношения с островными предприятиями. Либо тем, у кого в регионе живут близкие родственники.

Как говорят в островном правительстве, их силы сейчас направлены на то, чтобы обезопасить сахалинцев и курильчан, ведь все случаи заболевания коронавирусом - привозные. Допустить распространение инфекции сейчас нельзя - регион сейчас поэтапно выходит из режима самоизоляции. Вновь заработали непродовольственные магазины и спортзалы, люди могут прогуливаться по улицам, ходить в музеи. Даже одиннадцатиклассники посещают школы: малыми группами и с масками на лицах, но сидят за партами.

Кстати, оформить цифровой пропуск для въезда в регион можно на сайте: dp.sakhalin.gov.ru. Работают горячие линии: 1-300 (добавочный 7) и 8 (800) 300-65-03 (добавочный 7).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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