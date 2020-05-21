Заслуженный художник Алексей Онуфриенко: Вернулся бы во Владивосток отреставрировать «Трех женщин»

После того, как на Юбилейном пляже Владивостока во время благоустройства рабочие покрасили яркой краской скульптуры рыбок и других морских обитателей, в обществе возник спор: а нужно ли было таким способом «реставрировать» морскую композицию? Да, рабочие действительно заделали трещины, где-то восстановили отколотые куски, но под краской оказалась мозаика, выполненная больше 30 лет назад из гальки и смальты - специального стекла. Мы связались с создателем скульптурной композиции на Юбилейном пляже Алексеем Онуфриенко и узнали его мнение.

Заслуженный художник России Алексей Онуфриенко уехал из Приморья не так давно. Сейчас Алексей Пантелеевич живет в Подмосковье, нянчит внуков, но и не забывает об искусстве, украшая поселок, в котором живет. Правда, здесь выбор материала не тот, что в Приморье, поэтому приходится использовать керамическую плитку, она дешевле и доступнее, чем та же смальта. Он с теплотой вспоминает то время, когда работал во Владивостоке, и не исключает, что вновь вернется сюда для работы над фасадом города.

Скульптура хоть и стала ярче, но потеряла свой первозданный обликФото: Сергей БАЛАНОВ

- Конечно, я возмущен. Это ведь бред какой-то - мозаику закрашивать краской. Это какое-то кощунство. Даже и не знаю, что с этим теперь можно сделать. Возможно, ацетоном можно отмыть. Я же не знаю, какие сейчас краски и чем именно мои скульптуры закрашивали. Но даже если их и отмыть, это уже будет совсем не тот вид, - говорит художник Алексей Онуфриенко. - Дело в том, что материал, который мы использовали, природный. Галька как раз вписывается в морскую тематику всей композиции, это же продукт моря. Мы ее собирали на пляжах Приморья. А мозаику я привез контейнером из Ростова-на-Дону, а затем еще и обрабатывал ее на специальном заводе во Владивостоке, на шаровых мельницах. Стеклышки должны были быть гладкими и не острыми, похожими на те, что обточены морскими волнами. Плюс ко всему, скульптуры игровые, важно и о безопасности детишек подумать. Поэтому все было мягкое, морское.

Алексей Пантелеевич до сих пор не может понять, почему никто не озаботился именно реставрацией объектов, тем более что нужный материал, пригодный для замены поврежденных участков скульптур, в Приморье сейчас найти гораздо легче, чем в 80-х.

По мнению Алексея Онуфриенко, это просто кощунствоФото: Сергей БАЛАНОВ

- Можно ведь было просто вставить новые камешки там, где старые выпали. Гальки полно в Приморском крае. Кстати, перед моим отъездом в Москву в 2016 году я эти скульптуры немножко реставрировал: заделал щели цементом, вставил новую гальку там, где она отвалилась. И даже тогда никаких разговоров по покраске не было. Со мной никто не связывался перед тем, как эти скульптуры так закрасить. Это же особый материал: галька, смальта. Что сейчас делать с этой композицией? Я же все время работал с другим материалом: мозаика, цемент, бетон, и как быть с этой краской, не знаю. Вот Павел Шугуров может знать, чем оттереть эту краску, он с краской много работал, - отмечает Алексей Пантелеевич.

К слову, морская скульптурная композиция на Юбилейном пляже - не единственная работа Алексея Онуфриенко во Владивостоке. С 1977 по 2016 год он успел создать немало скульптур и мозаичных композиций.

- В 1977 году я работал в Киргизии над несколькими большими объектами, но потом меня переманили ребята во Владивосток. Тогда даже у руководства края и города была заинтересованность в украшении города. В частности, Виктор Павлович Ломакин - первый секретарь крайкома - проявлял большой интерес. Кстати, первая моя работа во Владивостоке как раз была по его заданию - это создание мозаики на Фуникулере. На Второй Речке, где был сквер, там тоже сохранились мои декоративные скульптуры. Были также скульптуры на Молодежной и на Гоголя, но их снесли, когда расширяли улицы. И все эти скульптуры были объединены одной общей тематикой, природа Приморского края. Уже в завершении этой композиции мы реализовали морскую идею и поставили мозаичные скульптуры возле моря. Кроме того, я делал мозаики в храме святого Игоря Черниговского: это мозаичные изображения святых. На триумфальной арке создавали с нуля по фотографиям мозаичные вставки гербов города, края и Владивостокской крепости, - вспоминает Алексей Пантелеевич.

Скульптурная композиция "Ожидающие". Фото: Антон Балашов, РИА PrimaMedia

Кстати, Алексей Онуфриенко не прочь вновь поучаствовать в благоустройстве Владивостока, восстановить то, что еще не утрачено.

- Сейчас, как мне рассказали, эти территории городу уже не принадлежат. Например, на Фуникулере земля принадлежит университету (уже передана фонду «Национальное культурное наследие» - Прим. ред.), который переехал, а территория осталась заброшенной. Сейчас там строят культурный комплекс. Зона, где рыбки, тоже в аренде. Непонятно, кто возьмется эти скульптуры реставрировать, да и возьмется ли. Новые такие скульптуры сейчас никто не заказывает - дорого, смальты доступной нет, поэтому, наверное, сейчас и красят все красками. Я бы поехал во Владивосток, если бы меня пригласили отреставрировать композицию на Фуникулере. Потому что та композиция действительно очень серьезная. Три женщины, символизирующие богатства Приморского края. Первая - это море, поэтому смальта там синяя. Зеленый цвет у второй фигуры - это тайга и просторы края, а красный - это недра Приморья. Даже один из центральных журналов в свое время писал, что художники украсили не только фасад одного здания, а фасад целого города. Отреставрировать скульптуры можно, нужны только деньги и материал. Опять же Китай рядом, они много чего поставляют во Владивосток, даже ту же декоративную каменную плитку, ее тоже можно использовать, - рассказывает Алексей Онуфриенко.

Многие общественники солидарны с мнением, что скульптурам стоило бы вернуть изначальный вид. Но процесс восстановления смальты на объекте достаточно дорогостоящий. В мэрии пообещали, что он может быть проведен при капитальных ремонтных работах в дальнейшем. При этом окрашивание арт-объекта в дальнейшем не планируется.

Скульптуру можно попытаться восстановить, но будет ли этим кто-то заниматься - неизвестноФото: Сергей БАЛАНОВ