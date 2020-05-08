Поэт из Владивостока раскритиковал покраску мозайки на набережной
Пока на одном конце набережной Спортивной гавани Владивостока обновляют уличное освещение, на другом работники взялись за малые архитектурные формы. И это уже вызвало негативную реакцию у части жителей города.
Владивостокский поэт и общественник Спартак Голиков возмутился, что на набережной закрашивают «знакомые и, думаю, любимые многими местными, как это сейчас называется, «малые архитектурные формы», а проще говоря, «рыбки и ракушки». Эти арт-объекты, покрытые мозайкой, радуют посетителей набережной уже не один десяток лет.
На пост Голикова откликнулся известный приморский художник Павел Шугуров, несколько лет назад возглавлявший отдел дизайна городской среды администрации Владивостока.
- Это же кошмар. Мы же это уже прошли на мозаике на администрации, - пишет Шугуров.
В комментариях горожане высказывают возмущение таким упрощенным подходом. Тем временем рабочие, судя по всему, уже завершили "благоустройство".
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ИСТОЧНИК KP.RU