Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 22 мая 2020 года: власти рассказали, когда отменят режим самоизоляции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 22 мая 2020 года, самые важные события. Если в прошлую субботу мы увидели резкий скачок - сразу 87 заболевших, то всю нынешнюю неделю этот показатель постепенно снижается - за минувшие сутки в крае заболевание подтвердилось у 49 человек.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, пятая часть заболевших - люди почтенного возраста.

- С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморском крае - 1495 человек. Пятую часть из них составляют люди старшего поколения, 313 человек. Важно продолжать соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры - носить маску, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, пользоваться дезинфицирующими средствами, для того чтобы выправить эпидобстановку в регионе, - уточняют в штабе.

За минувшие сутки 27 приморцев смогли успешно справиться с болезнью и были выписаны домой. Итого на сегодняшний день число выздоровевших - 514 человек.

Что будет дальше?

А между тем не за горами 31 мая, до которого продляли режим самоизоляции. Власти обещают, что ограничительные меры будут сняты только после того, как число выздоровевших жителей региона превысит количество заболевших.

По словам директора департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павла Мезенина, в нынешних условиях эксперты ослаблять контроль не рекомендуют.

- Есть критерии оценки, показатели, на основе которых может быть принято решение о поэтапном снятии ограничений. К сожалению, на текущий момент в Приморье заболеваемость составляет 5 % - это все еще довольно много. Кроме того, для послабления режима коэффициент заражаемости, то есть соотношение числа заболевших к числу выздоровевших людей, должен быть менее 1, а у нас сейчас 1,3. Поэтому на текущий момент снятие ограничительных мер в Приморском крае не рекомендуется, - обозначил он.

Для достижения необходимых показателей, говорит специалист, жителям региона нужно продолжать выполнять простые правила: соблюдать «социальную дистанцию» и носить маски. К сожалению, до сих пор не все понимают серьезность ситуации, поэтому приходится прибегать к наказаниям. На сегодняшний день составлено уже около 7400 протоколов об административных правонарушениях.

Тем временем

В Медицинском центре ДВФУ превентивно обследовали всех сотрудников на коронавирус. У двух работников тесты показали положительные результаты. Одного пациента уже отправили в инфекционную больницу, второго - на домашнюю самоизоляцию под контролем участкового врача.

Как рассказал проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак, всех сотрудников учреждения, контактировавших с больными, изолировали. Их состояние оценивают как удовлетворительное, анализы отрицательные. У всех находящихся на госпитализации пациентов Медцентра COVID-19 также не нашли. Эпидемиологическое расследование показало, что оба больных заразились не в стенах больницы.

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