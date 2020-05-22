2020-05-22T09:49:10+03:00
Общество

Думали на денек, а оказалось на 2 недели: прилетающие во Владивосток забыли, что в Приморье их посадят на 14-дневный карантин

Многие летят в дальневосточную столицу в командировку и не предполагают, что останутся на ДВ на подольше
Кристина ГРИН
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14 дней придется провести в изоляции во Владивостоке.14 дней придется провести в изоляции во Владивостоке.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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С 31 марта в Приморье действует режим всеобщей самоизоляции. В середине апреля власти, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, приняли решение сажать всех прилетевших в дальневосточную столицу на 14-дневный карантин. Такой сюрприз ожидает всех пассажиров рейсов Москва-Владивосток, Новосибирск-Владивосток, Екатеринбург-Владивосток.

Только вот на практике оказалось, что о двухнедельном карантине знают не все, а по прибытию их ждет сюрприз. Ехали на два дня, в командировку – куда угодно, в итоге всем придется либо просидеть в обсерваторе, либо по провести две недели у себя дома по месту прописки, если она имеется во Владивостоке.

В социальных сетях многие делятся своими историями, связанными с неудобствами, с которыми они столкнулись по прилету в дальневосточную столицу.

- Шутил я шутил про коронавирус и Гаврилу, и дошутился. Прилетаю вчера в славный город Владивосток, и кто же встречает меня? Нет, не девушка с цветами. Выхожу я в зал выдачи багажа, а там...А там штук 8 полицейских, один даже в костюме ОМОНовца и примерно столько же гражданских в защитных костюмах, масках и перчатках. Никого просто так не выпускают, а приглашают по очереди за столик и вручают постановление об изоляции на 14 суток. Тем, у кого местная прописка - отбывать ее по месту жительства, а у кого такой нет - добро пожаловать в обсерватор, - написал на своей странице в сети Алексей Клецкин.

Алексей признается, что был крайне удивлен, ведь в аэропорту вылета об этом не сообщают. Лишь по прибытию в пункт назначения новость обрушилась как снег на голову.

- Или вот 14-летняя девушка, прилетевшая одна к отцу в гости (не живут вместе) и не имеющая местной регистрации недоуменно объясняет господину полицейскому, что ее на выходе ждет папа с цветами, и она прилетела всего на несколько дней, у нее обратный билет, менее чем через неделю. А ей отвечают, что выпустить не могут, и скорее всего придется на 2 недели поехать в обсерватор. А ведь всего-то надо было предупредить людей. Многие бы отложили свои поездки и избежали проблем, - пишет Алексей.

Как оказалось, действительно, существует проблема. Но проблема в том, что многие просто сами не проявляют интерес и не выясняют, какие правила работают для прилетевших во Владивосток. А ведь всего-то нужно воспользоваться тем, чем мы пользуемся ежедневно – интернетом. Так вы обезопасите себя от лишних неудобств, связанных с неожиданным двухнедельным карантином.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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