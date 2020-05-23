2020-05-23T17:07:12+03:00
Общество

«Комсомолке» - 95!

К юбилею подготовили читателям «крупноформатный» сюрприз
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Сегодня, 24 мая, нам исполнилось 95 лет. В честь этого события мы подготовили для наших читателей подарок - юбилейный выпуск газеты «Комсомольская правда» от 26 мая выйдет в формате А2. Такой читали «Комсомолку» многие поколения.

Сам номер тоже будет необычным. Историческая обложка самого первого номера «Комсомолки», лучшие материалы наших корреспондентов за всю историю газеты, и, конечно же, историческая хроника, запечатленная на страницах газеты «Комсомольская правда» за все время ее существования.

24 мая 1925 года свет увидел первый номер «Комсомольской правды» - сначала молодежного издания, а затем - газеты для всей семьи.

В разное время сотрудниками «Комсомольской правды» были Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар, в ней печатали свои произведения Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын и Михаил Шолохов.

Здесь же работали лучших журналисты России. Среди них — очеркист Инна Руденко, научный обозреватель Ярослав Голованов, Василий Песков — единственный в мире журналист, который на протяжении почти полувека вел одну рубрику - «Окно в природу».

Первую прямую линию президент России Борис Ельцин провел именно в пресс-центре «КП». А свое первое интервью Владимир Путин дал «Комсомолке».

В ХХI веке «Комсомольская правда» это уже не просто газета, хотя бумажная версия до сих пор является очень важной составляющей. Единоразовый тираж более двух миллионов экземпляров читают 450 городов в 85 регионах Российской Федерации.

География региональных редакций КП повторяет карту страны, раскинувшуюся от Южных морей до Полярного круга. Практически не осталось на карте Приморья такой точки, где бы ни побывали корреспонденты «Комсомолки» за много лет работы филиала в регионе. Редакция следит за всеми событиями и чутко реагирует на каждую проблему жителей региона, мы остаемся на связи круглосуточно – любой может написать или позвонить журналистам и попросить помощи, поддержки, разъяснений, и тем приятнее получать звонки со словами благодарности и поздравлениями.

Следить за жизнью региона можно на сайте DV.KP.RU. Сотрудники редакции выпускают газету «Комсомольская правда» во вторник, среду и пятницу, а по четвергам выходит любимая многими «Толстушка». В трех городах Приморья – Владивостоке, Уссурийске и Находке – нас можно слушать. Радио «Комсомольская правда» вещает для вас без перерывов на выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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