2020-05-24T09:14:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Олег Кожемяко о коронавирусе в крае: Мы достигли хрупкого равновесия и близки к открытию магазинов

Но даже если будет послабление ограничений, масочный режим сохранится надолго
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье могут сделать послабление режима самоизоляции. Фото: правительство ПриморьяВ Приморье могут сделать послабление режима самоизоляции. Фото: правительство Приморья
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Власти Приморья уже несколько дней говорят о послаблении ограничительных мер в крае. По словам губернатора, в регионе получилось достичь «хрупкого равновесия»: снизить заболеваемость, добиться того, чтобы даже в магазинах небольших сельских поселений использовали средства индивидуальной защиты.

- Работу административных комиссий необходимо продолжать и усиливать. Чтобы это, пока хрупкое, равновесие – недопущение большого прироста и вспышек заболевания, дало нам возможность подойти к частичной отмене ограничений, разрешить работу ряда непродовольственных магазинов, занятия физкультурой. Мы близки к принятию такого решения Роспотребнадзором, - поделился губернатор.

По его словам, к предприятиям, которые не хотят соблюдать необходимые требования безопасности будут применять административные меры.

А тем временем, темп прироста заболевших в Приморье за прошедшие сутки составил 3,1%. Пополнение произошло как в команде выздоровевших (+26), так и в команде заболевших (+51). Однако задумываться о послаблении мер позволяют другие цифры.

- Что касается показателей, необходимых для снятия ограничений, то на сегодняшний день край, при нормированном коэффициенте распространения в 1, держится в районе 0,8-0,9. Важно, чтобы этот показатель сохранился и могло быть принято решение о частичном снятии ограничений, – сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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