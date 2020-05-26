Первая победа: число выздоровевших от коронавируса в Приморье вдвое превысило заболевших

Сегодня, 26 мая, впервые за весь период эпидемии коронавируса в Приморье число выздоровевших за сутки превысило число заболевших. Причем, согласно данным озвученным на заседании регионального штаба, цифра больше чем в два раза. С раннего утра поделиться радостной вестью с жителями решили руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская и губернатор Олег Кожемяко.

За последние 24 часа выздороветь от COVID-19 в Приморье сумели 89 пациентов, в то время как положительные тесты пришли только 40 приморцам.

- Таким образом, на сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 приморцев составило 1735 человек. Прирост за сутки – 2,3%, – обозначила Татьяна Детковская. Всего с начала эпидемии справились с опасной инфекцией 706 пациентов.

Губернатор поставил теперь перед всеми профильными руководителями новую задачу – добиться того, чтобы прирост заболевших впредь был уравновешен количеством выписываемых больных.

- Мы должны располагали достаточным фондом при возможной вспышке заболевания и для реагирования на новые очаги. Поэтому продолжаем работу административных комиссий, уделяем особое внимание работе общественного транспорта, организаций торговли и оказания услуг.

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Власти Приморья объявили о снятии части ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Подробности можно прочитать здесь.

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